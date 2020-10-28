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28.10.2020 17:15
Рубрика: Культура

Коллекцию записей Юрия Башмета выложили в интернет

Текст: Сусанна Альперина

Мультимедийный сервис Okko пополнил свою библиотеку коллекцией исполнений Юрия Башмета. В нее вошли, помимо прочего, концерты Камерного ансамбля "Солисты Москвы" и Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением маэстро. А также - документальные фильмы с его участием: "10 лет, которые потрясли мир" о Зимнем международном фестивале искусств в Сочи, "Звуки во времени" и "Путеводитель по оркестру".

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В коллекции представлены и редкие записи, в числе которых концерт в день рождения Юрия Башмета из Концертного зала им. П.И.Чайковского. Обладатели премии "Грэмми" - Камерный ансамбль "Солисты Москвы" и Юрий Башмет (солист и дирижер) - играли на этом концерте на инструментах Страдивари, Гварнери и Амати из собрания Государственной коллекции музыкальных инструментов России. Всего на сцене во время концерта одновременно звучали 17 инструментов работы великих итальянских мастеров.

Четырехсерийный телевизионный фильм "Путеводитель по оркестру" расскажет даже самому неподготовленному зрителю о том, что такое симфонический оркестр, как он устроен, какая роль у каждого музыканта, каково предназначение дирижера и многое другое. Зрители увидят все этапы репетиционного процесса Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета, начиная с прослушивания и заканчивая концертами по странам Азии. На репетициях оркестра побывали известные актеры театра и кино: Евгений Стычкин, Антон Шагин и Михаил Трухин. Они-то и помогут зрителю разобраться, откуда возникает такая прекрасная музыка, заставляющая чаще биться сердца людей. Молодые музыканты делятся в фильме своими наблюдениями и раскрывают секреты своего творчества.

Подписчикам платформы также будут доступны концерты Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета в Эльбской Филармонии в Гамбурге, концерт на инструментах Антонио Страдивари в Берлинской филармонии, гала-концерт открытия Зимнего международного фестиваля искусств и самое первое выступление оркестра в Зимнем театре Сочи.

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