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28.10.2020 09:19
Рубрика: В мире

Лавров: С Республикой Сербской нас объединяют тесные узы

Текст: Александр Борисов (Сараево)
На 28 октября планировался визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Боснию и Герцеговину, который отложили из-за ухода дипломата на самоизоляцию после контакта с заболевшим коронавирусом. Накануне намечавшегося столь важного для российско-боснийских отношений события глава МИД РФ дал интервью местной газете "Глас Српске".
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Дипломат охарактеризовал отношения с Боснией и Герцеговиной как дружественное партнерство. "В следующем году отметим их двадцатипятилетие, - напомнил он. - За относительно непродолжительный период времени совместными усилиями действительно удалось выстроить устойчивую систему связей на основе прагматизма, взаимного уважения, взаимопонимания по широкому кругу вопросов. У нас нет нерешенных проблем".

Сергей Лавров - всегда желанный гость в Республике Сербской

При этом министр сделал акцент на том, что "с Республикой Сербской нас объединяют тесные исторические и культурные узы". "Дорожим поистине братским взаимопониманием, которое установилось между нами, - констатировал он. - Россия как одно из государств-гарантов Мирного соглашения всецело поддерживает дейтонский статус РС и ее конституционные полномочия. Не секрет, что значительная часть практического сотрудничества с Боснией и Герцеговиной приходится на Республику Сербскую. Наши предприниматели проявляют интерес к промышленному потенциалу РС. Обсуждается российское подключение к проектам газификации. При этом хотел бы особо отметить: такое взаимодействие не направлено против кого-либо. Намерены и далее всемерно поощрять совершенствование и расширение связей с Республикой Сербской".

Лавров прокомментировал и рост псевдообвинений со стороны Запада в адрес России в "пагубном влиянии" на Западных Балканах. "Самое интересное, что никто не может толком объяснить, в чем же состоит это наше так называемое "пагубное влияние", - заметил он. - Пустопорожних и досужих рассуждений и инсинуаций много, а свидетельств и фактов никто привести не может. И откуда им взяться? Наши обширные многопрофильные связи со всеми государствами региона развиваются абсолютно транспарентно, в полном соответствии с нормами международного права. Россия также продолжает играть важную роль в сфере постконфликтного урегулирования. Очевидно, это кому-то не нравится, поскольку является помехой на пути реализации эгоистических интересов ряда международных игроков, которые хотели бы превратить и эту часть Европы в арену геополитического противостояния, создать там новые разделительные линии. Отсюда спекуляции по поводу "пагубного влияния". Таким образом, налицо не только неуклюжие усилия очернить политику России на Балканах, но и попытки замаскировать собственные неприглядные замыслы".

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Следует отметить, что в Республике Сербской с сожалением восприняли известие о переносе визита главы МИД России в БиГ. Так, в интервью "Российской газете" авторитетный историк Драга Мастилович обращал внимание на то, что сербский народ всегда с огромной радостью воспринимает визиты в Республику Сербскую высокопоставленных представителей из России, особенно столь выдающихся личностей как Сергей Лавров. "Для нас вдвойне приятно то, что Сергей Лавров очень успешно выполняет свои обязанности на посту главы российского МИД, которые ранее выполнял и наш соплеменник - Савва Владиславич, поскольку серб в 18 веке был своего рода министром иностранных дел в России, - заявлял ученый. - Мы вышли с инициативой об открытии памятника Савве Владиславичу в Пале, а также формировании российско-сербской общественной организации "Граф Савва Владиславич", в исполнительный и попечительский совет которой вошли бы выдающие общественные и политические деятели из Российской Федерации и Республики Сербской. Мы желаем ознакомить господина Лаврова с этой инициативой и заручиться его поддержкой в деле укрепления братского российско-сербского взаимодействия".

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