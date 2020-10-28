Лечение спинальной мышечной атрофии у детей профинансирует государство

"Это заболевание будет включено в перечень заболеваний, которые будут финансироваться за счет этого источника", - сказала Голикова журналистам после совещания президента с членами правительства (цитата по "Интерфакс").

Лекарственные препараты для лечения этого заболевания стоят очень дорого, и родители не могут позволить себе их приобрести, пояснила она.

Вице-премьер отметила, что главными внештатными специалистами Минздрава представлены предложения по финансированию за государственных средств 19 орфанных заболеваний, среди которых и спинальная мышечная атрофия.

По словам Голиковой, работа по определению перечня заболеваний, финансируемых за счет госсредств будет продолжена в течение месяца. В перечень включат еще 18 орфанных заболеваний и 29 заболеваний, которые представляют угрозу жизни и здоровью детей.

На лечение этих заболеваний будет направлено 60 млрд рублей на следующий год, которые получит бюджет за счет повышения ставки подоходного налога до 15% на доходы более пяти млн рублей.