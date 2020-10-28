Меланья Трамп проголосует в день выборов президента США

Первая леди США Меланья Трамп проголосует на президентских выборах непосредственно в день их проведения - третьего ноября. Такую информацию распространила руководитель аппарата первой леди Стефани Гришэм.

Супруга Дональда Трампа проголосует на избирательном участке в Палм-Бич (штат Флорида), где она официально прописана, пишет ТАСС, ссылаясь на CNN. В минувшую субботу здесь же досрочно проголосовал сам президент. Причины, по которым Меланья не сопровождала в тот день супруга, не сообщаются.

Отметим, что в 2016 году республиканец голосовал вместе с первой леди в Нью-Йорке непосредственно в день выборов. Однако позже чета Трамп сменила место прописки: теперь их постоянным местом жительства в документах указано поместье в Мар-а-Лаго во Флориде.

Всеобщие выборы состоятся в США третьего ноября. Кроме президента и вице-президента на них также будут избраны новые члены Палаты представителей и треть Сената Конгресса, а также губернаторы ряда штатов и территорий.