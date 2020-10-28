Грузовики и автобусы будут регистрировать только на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Доступ к сдаче экзаменов и получению прав соответствующей категории получат лишь те, кто уже имеет стаж управления легковыми автомобилями. А работать водителями смогут только те, кто не привлекался к ответственности за наиболее грубые нарушения. Целую программу действий обрисовал начальник Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников на конференции, посвященной проблемам обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом. Эксперты, выступавшие на конференции, внесли в нее и свои предложения.

Перевозки высокого риска

Как отметил Михаил Черников в своем выступлении, в то время, как количество погибших в ДТП в стране начиная с 2014 года постоянно снижается (-37%), количество погибших в ДТП с участием водителей, осуществляющих пассажирские перевозки и перевозки грузов, снижается медленней. Если за это время общее число аварий сократилось на 37 процентов, количество аварий с грузовиками и автобусами снизилось только на 27 процентов, а число погибших в ДТП по вине водителей-перевозчиков за этот период практически не изменилось.

Есть такой относительный показатель, как транспортный риск, - это количество погибших в ДТП на 10 000 тысяч транспортных средств соответствующего вида. В 2019 году для легкового транспорта он составлял 3,0, для такси - 3,3, для автобусов - 8,6, а для грузового транспорта - 7,0.

За 8 месяцев этого года 2273 ДТП с участием легкового такси. Это на 37,14 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В них погибли 115 человек, что на 21,23 процента меньше. Получили ранения 2962 человека - на 37,68 процентов меньше, чем за такой же период в 2019 году. Автобусы участвовали в 5315 ДТП. Это на 55,76 процента меньше, чем годом ранее. В этих авариях погибло 314 человек, что на 58,08 процента меньше, чем в прошлом году. Ранения получили 7841 - меньше на 57,31 процента. С участием грузового транспорта зафиксировано 11 108 ДТП - снижение на 45,64 процента, погибли 2 409 человек и получили ранения 14 036, что меньше показателей 2019 года на 46,25 и 47,06 процента соответственно.

Необходимо реализовать поэтапный допуск водителей к управлению грузовиками и автобусами. Только при наличии стажа управления по другим категориям

Да, показатели хорошие, можно сказать, - рекордные, однако следует принять во внимание, что формировались они в условиях ограничительных мер, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекции. По информации минтранса, в период самых строгих ограничений пассажирооборот фактически упал на 70 процентов.

Пассажирские перевозки оказались одним из самых пострадавших с экономической точки зрения видов деятельности. Но в связи с этим возникли дополнительные риски. Перевозчики в погоне за прибылью стали экономить на безопасности дорожного движения.

Большинство ДТП приходится на регулярные перевозки - 89 процентов от всех аварий с автобусами. В них погибает 74 процента жертв автобусных ДТП. Регулярные муниципальные и межмуниципальные перевозки "приносят" 85 процентов ДТП. На них приходится 53 процента погибших. Межмуниципальные перевозки дают 12 процентов ДТП и 37 процентов погибших.

Для повышения безопасности в этой сфере необходимо отладить процесс организации таких перевозок. Это в компетенции органов власти субъектов и местного самоуправления, - отметил Михаил Черников.

Автобус не для частников

Глава российской Госавтоинспекции обозначил генеральные направления работы, направленной на повышение безопасности пассажирских перевозок. Одним из основных он назвал оптимизацию процедуры допуска к ним.

К участию в конкурсах на регулярные перевозки и получение субсидий должны допускаться наиболее добросовестные, с точки зрения безопасности дорожного движения, перевозчики. Для этого необходимо проводить их рейтингование на постоянной основе. Тогда высокие позиции в таких рейтингах будут обоснованным конкурентным преимуществом.

Михаил Черников напомнил, что уже давно обсуждается возможность государственной регистрации автобусов и грузовиков соответствующих категорий исключительно на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. У этой идеи много противников. Ведь речь идет в том числе о праве на частную собственность. Однако, как правило, находящийся в частной собственности автобус или многотонный грузовик все равно используется в коммерческих целях. Только скрыто. В результате требования по безопасности к этому транспорту не выполняются. А юридические лица утверждают, что всего лишь арендовали у частного лица машину, поэтому за нее не отвечают.

Использование онлайн-тахографов позволит не останавливать фуры для проверки.

В качестве альтернативы запрета на регистрацию такого транспорта за физлицами генерал предлагает ввести обязанность лицензиата, то есть того, кто якобы взял его в аренду, регистрировать машины на срок действия договора аренды с установкой на них желтых регистрационных знаков.

Кто за руль?

Еще одно предложение - установить запрет на осуществление трудовой деятельности в качестве водителя, осуществляющего перевозку пассажиров, для тех, кто ранее привлекался к административной или уголовной ответственности за наиболее грубые нарушения дорожного движения. И в первую очередь, за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Также необходимо реализовать поэтапный допуск водителей к управлению грузовиками и автобусами. То есть только при наличии стажа управления по другим категориям. Напомним, что это уже содержится в поправках к закону о безопасности дорожного движения, которые внесены в Госдуму. Но до сих пор так и не рассмотрены.

Что же касается обмена иностранных водительских удостоверений на российские, то допуск к экзаменам водителей автобусов и грузовиков возможен только после прохождения ими профессионального обучения. Это заложено в тех же поправках.

Информация о нарушениях с онлайн-тахографа будет поступать с электронной подписью. Это будет юридически значимый материал, на основании которого можно выписать штраф

Генеральный директор экспертного центра "Движение без опасности" Вадим Мельников также напомнил о давно обсуждаемых предложениях. А именно: ввести для водителей пассажирского транспорта на обязательной основе курсы повышения квалификации, которые необходимо будет проходить раз в три года. А также раз в пять лет подтверждать квалификацию с обязательной проверкой навыков управления, как это реализовано в странах Евросоюза.

До работы не допустят тех водителей, кто ранее привлекался к ответственности за тяжкие нарушения.

Надо сказать, что в Европе права на управление автобусами и грузовиками выдаются сроком на пять лет. Столько же действует лицензия на перевозочную деятельность. При замене прав выдается и новая лицензия.

Одно из обязательных условий - прохождение курсов повышения квалификации (50 часов). Но эти часы можно проходить не одномоментно, а растянуть на все пять лет. По 10 часов в год, например.

Не разгоняться

Не последнюю роль в безопасности дорожного движения играет организация регулярных перевозок. В первую очередь, это формирование оптимальной маршрутной сети. Необходимо исключить дублирование маршрутов, обеспечить соблюдение графиков движения автобусов. Также глава Госавтоинспекции предложил подумать над изменением разрешенной скорости движения автобусов. Например, в городе установить им ограничение до 50 км/ч, за городом - до 80 км/ч. А чтобы исключить саму возможность превышения установленных лимитов, можно использовать устройства ограничения скорости на автобусах и больших грузовиках.

Надо сказать, что подобный опыт установки ограничителей скорости широко применялся в Южной Корее и Китае. Однако впоследствии от их использования отказались. Дело в том, что такие ограничители серьезно влияют на характеристики двигателей. И в экстремальных ситуациях не позволяют воспользоваться всеми его возможностями. Зато в том же Китае автобусы стали оборудовать устройствами, которые предупреждают водителя о превышении скорости.

И конечно, никуда не уйти от экономического стимулирования безопасности дорожного движения. Необходимо восстанавливать муниципальные автотранспортные предприятия, обновлять парк с использованием механизма "льготного лизинга". Возможно, субсидировать добросовестных перевозчиков, а также снижать их налоговую нагрузку.

Вадим Мельников также предложил снизить НДС и налог на прибыль для организаций, занимающихся перевозкой пассажиров автобусами, чтобы они могли направить высвободившиеся средства на повышение безопасности и зарплату водителям.

Под электронный контроль

Как отметил Михаил Черников, для повышения безопасности пассажирских перевозок, прозрачности перевозочной деятельности и автоматизации контроля за ней необходимо внедрение "Многофункционального сервиса". Он должен объединять в себе сведения электронного путевого листа, режима труда и отдыха водителей, результатов прохождения технического осмотра, предрейсового и послерейсового медицинских осмотров водителей. А также в нем должна быть предусмотрена возможность автоматической проверки водителей на предмет лишения права управления, наличия необходимых категорий и стажа управления.

Вадим Мельников предложил в обязательном порядке устанавливать на автобусы, осуществляющие междугородние перевозки, устройства, позволяющие отслеживать состояние водителей.

Онлайн-тахографы будут передавать информацию о нарушениях прямо в пути.

Что же касается соблюдения режима труда и отдыха водителей, то заместитель генерального директора ФБУ "Росавтотранспорт" рассказал о том, что сейчас в России запущен пилот по использованию онлайн-тахографов. Ими будут оборудованы 500 автобусов в разных регионах. Эти тахографы будут в режиме реального времени передавать всю информацию о нарушениях режима труда и отдыха, а также о превышении скорости или изменении маршрута. Вся эта информация будет скапливаться в автоматизированной информационной системе "Тахографический контроль", а также моментально поступать контролирующим органам. Причем информация с тахографа будет поступать с электронной подписью, которую обеспечит блок СКЗИ (средство криптографической записи информации). Так что это будет юридически значимая информация, на основе которой контролирующие органы тут же выпишут штраф.

Таким образом, обеспечивается не периодический, а гарантированный контроль за всеми автобусами, оборудованными такими тахографами.

В заключение Михаил Черников отметил, что одним из важнейших критериев качества транспортных услуг является их безопасность. Она должна обеспечиваться применением оптимальных управленческих и логистических решений, использованием надежной и безопасной техники, информационных технологий, развитием транспортной инфраструктуры, кадровым обеспечением этой сферы деятельности.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".