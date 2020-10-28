Объявлены победители конкурса "Лидеры России. Политика"

Перед объявлением результатов к финалистам обратился первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. "У каждого из вас сегодня есть среди знакомых и, надеюсь, друзей 99 очень неслучайных людей, которые оказались лучшими из нескольких десятков тысяч в стране. Если понимать, что это надежное плечо рядом - люди, к которым вы можете обратиться за помощью, люди, которых поддерживаете вы и которые готовы поддержать вас, - это невероятный ресурс для движения вперед и для развития", - сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что у победителей появилась возможность получить персонального наставника из числа сенаторов РФ и депутатов Госдумы. Впрочем, такой шанс есть не только у 49 лучших конкурсантов. "Ничто не мешает наставнику выбрать себе в команду тех, кто не стал победителем, но был финалистом. Поэтому, если у вас возник контакт с наставником, если он видит в человеке потенциал или вы сами хотите попроситься к кому-то из наставников, это ваше полное право", - подчеркнул Сергей Кириенко.

По мнению главы АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, участие в финале - тоже достойный результат. Он призвал не огорчаться тех, кому не повезло на последнем этапе. "Вы все равно вошли в сотню лучших. А знания и навыки, приобретенные на финале, помогут в вашем дальнейшем профессиональном развитии и, надеюсь, станут хорошим плацдармом для новых достижений", - сказал он.

Затем были объявлены имена победителей. Среди них есть известные общественные деятели. Например, Кирилл Кабанов - председатель Национального антикоррупционного комитета, Ирина Киркора - директор Авторского центра "Мир Семьи", члены Общественной палаты РФ Артем Кирьянов и Артем Метелев, исполнительный директор некоммерческого партнерства "Национального центр общественного контроля в сфере ЖКХ" Светлана Разворотнева и другие.

В число победителей конкурса попал также известный сыровар Олег Сирота, член ОПРФ действующего созыва. Удача в финале улыбнулась и гендиректору радио "Комсомольская правда" Роману Карманову.

Среди участников конкурса были также действующие федеральные политики. Депутат Госдумы от "Единой России" Денис Кравченко оказался среди 49 лучших. Его коллега по фракции Алена Аршинова стала финалисткой.

Теперь все победители с декабря по июнь примут участие в специальной образовательной программе, которую разработали Мастерская управления "Сенеж" совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. И, как уже было сказано выше, все они получат наставников из числа депутатов Госдумы и сенаторов.

Напомним, что конкурс "Лидеры России. Политика" стартовал 25 февраля 2020 года. На этапе регистрации было получено почти 34 тысячи заявок, к дистанционному этапу отбора допустили чуть более 9 тысяч конкурсантов, а по его итогам в полуфинал прошли 544 человека, из которых затем были отобраны 100 финалистов.

Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО "Россия - страна возможностей". Цель проекта - поиск перспективных кадров для законодательной работы в представительных органах власти всех уровней.