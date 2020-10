Опубликованы два новых трейлера мобильной версии League of Legends

Студия Riot Games представила сразу два трейлера мобильной версии своей популярной игры League of Legends с подзаголовком Wild Rift.

В задорном синематике под песню You Really Got Me геймерам представляют основных героев.

Второй ролик посвящен демонстрации игрового процесса и интерфейса.

Разработчики обещают игрокам сделать бои 5 на 5 еще более динамичными. По их заверениям, версия для мобильных устройств создана полностью с нуля, а управление переработано в соответствии с возможностями платформы.

Предварительная регистрация уже открыта в Google Play, информация о дате релиза пока не раскрывается.