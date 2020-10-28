У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Опубликованы два новых трейлера мобильной версии League of Legends

Текст:   Богдан Бобров
28.10.2020,  
14:23
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Студия Riot Games представила сразу два трейлера мобильной версии своей популярной игры League of Legends с подзаголовком Wild Rift.

В задорном синематике под песню You Really Got Me геймерам представляют основных героев.

Второй ролик посвящен демонстрации игрового процесса и интерфейса.

Разработчики обещают игрокам сделать бои 5 на 5 еще более динамичными. По их заверениям, версия для мобильных устройств создана полностью с нуля, а управление переработано в соответствии с возможностями платформы.

Crash Bandicoot выпустят на смартфонах

Предварительная регистрация уже открыта в Google Play, информация о дате релиза пока не раскрывается.

видео
Фото: istock
Найден простой способ удалить старые сообщения в WhatsApp 13:13
Новый iPhone 12 уронили с большой высоты. Что с ним стало 26.10.2020
Названы дата выхода и цена хоррор-игры The Medium 09.10.2020
смартфоны
Фото: Дмитрий Филимонов/РГ
Аналитики назвали самый популярный iPhone 27.10.2020
Это будет монстр. Рассекречены характеристики следующего смартфона Samsung 27.10.2020
В iPhone нашли секретную функцию, о которой мало кто знал 26.10.2020
трейлер
Фото: iStock
Самарские ученые создали систему "умного поля" 27.10.2020
Вышел первый геймплейный трейлер Marvel's Spider-Man: Miles Morales 17.09.2020
Почему российских геймеров разозлил анонс ремейка Prince of Persia 11.09.2020