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28 октября 2020 г.

Постановление губернатора Пензенской области от 28 октября 2020 года № 209 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 29.09.2020 № 58-00-05/5-7533-2020, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. В пункте 3:

1.1.1. в подпункте 3.1 слова "по 29.10.2020 включительно" заменить словами "по 12.11.2020 включительно";

1.1.2. в абзаце третьем подпункта 3.10 слова "по 29.10.2020 включительно" заменить словами "по 12.11.2020 включительно";

1.1.3. подпункт 3.12.1 изложить в следующей редакции:

"3.12.1. граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также носить гигиенические маски для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей (торговые объекты, объекты общественного питания, места проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий), при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.".

1.2. В подпункте 10.6.1 пункта 10 слова "по 29.10.2020 включительно" заменить словами "по 12.11.2020 включительно".

1.3. Абзац четвертый подпункта 25.1.3 пункта 25 изложить в следующей редакции:

"- ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей (торговые объекты, объекты общественного питания, места проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий), при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.".

1.4. В пункте 27 после слов "с 16.10.2020 по 29.10.2020" дополнить словами "включительно, с 30.10.2020 по 12.11.2020".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев



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