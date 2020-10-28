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28.10.2020 01:52
Рубрика: Власть

Ульянов: Не стоит верить озабоченностям США по поводу "вмешательства" России

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Озабоченности США по поводу "вмешательства" Москвы в американские дела не стоит принимать за чистую монету. Такое мнение высказал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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По его словам, Вашингтон отвергает все предложения совместно разобраться с взаимными претензиями на уровне специалистов. "То есть нынешняя ситуация США вполне устраивает", - написал Ульянов в своем Twitter.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на то, что в США после выборов возобладает здравый смысл. По ее словам, обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в электоральные процессы уже стали фактором внутренней повестки и темой для зарабатывания очков в предвыборной гонке. Однако Россия не теряет надежды, что после выборов придет понимание необходимости приступить к решению сложнейших проблем, с которыми сталкивается сама Америка.

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