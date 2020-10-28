Ульянов: Не стоит верить озабоченностям США по поводу "вмешательства" России

Озабоченности США по поводу "вмешательства" Москвы в американские дела не стоит принимать за чистую монету. Такое мнение высказал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, Вашингтон отвергает все предложения совместно разобраться с взаимными претензиями на уровне специалистов. "То есть нынешняя ситуация США вполне устраивает", - написал Ульянов в своем Twitter.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на то, что в США после выборов возобладает здравый смысл. По ее словам, обвинения в адрес Москвы во вмешательстве в электоральные процессы уже стали фактором внутренней повестки и темой для зарабатывания очков в предвыборной гонке. Однако Россия не теряет надежды, что после выборов придет понимание необходимости приступить к решению сложнейших проблем, с которыми сталкивается сама Америка.