Названы пять признаков "длительного COVID-19"

Ученые, исследующие особенности заболевания инфекцией SARS-CoV-2, недавно ввели термин "длительный коронавирус". Он обозначает период острой фазы, в который заболевание сопровождается тяжелыми симптомами, что сказывается и на долгосрочных последствиях для здоровья. Порогом, после которого болезнь начинает считаться длительной, медики назвали четыре недели. Серия предварительных исследований показывает, что у некоторых пациентов инфекция проявляется в течение 12 недель.

Изучив клинические данные четырех тысяч пациентов из Швеции, США и Великобритании, медики из Королевского колледжа Лондона выявили пять основных признаков, свидетельствующих о высокой вероятности развития "длительного COVID-19". По словам одного из авторов исследования доктора Клэр Стивс, к ним относятся головная боль, чувство усталости, затрудненное дыхание, хриплый голос, болевые ощущения в мышцах или по всему телу. Все они, отметила медик, должны проявиться в первую неделю заболевания.

- Полученные нами результаты равнозначны для всех полов и возрастных групп. Исследование позволит получить подсказки для выработки новых методов лечения, а также стратегий для профилактики и терапии "длительного COVID-19", - цитирует доктора Business Insider.

Ученые пояснили, что через четыре недели после заболевания состояние не улучшилось у около 20 процентов участников исследования. К восьмой неделе стойкие симптомы сохранились у 190 пациентов, к 12-й неделе не выздоровевшими оставались около 100 человек. При этом у 98 процентов пациентов с "длительным COVID-19" сохранялось чувство усталости, у 91 процента не проходила головная боль.

Схожие данные были получены и исследователями из США. Доцент медицины из Университета Индианы Натали Ламберт отметила, что возраст также является одним из важных факторов, влияющих на длительность заболевания. По ее словам, неожиданным стало то, что женщины чаще подвержены "длительному COVID-19", поскольку известно, что тяжелой формой коронавируса, как правило, заболевают мужчины.

- Тем не менее, мы склоняемся к выводу, что долговременное течение коронавируса может возникнуть у абсолютно любого человека, независимо от того, каково было состояние его здоровья до заболевания, - сказала Ламберт.

Напомним, ранее ученые установили, что "длительному коронавирусу" наиболее подвержены женщины в возрасте 50-60 лет.