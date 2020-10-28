Рамки "Свободного потока" на ЦКАД-3 начали считывать транспондеры

Рамки "Свободного потока" на третьем пусковом комплексе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) начали считывать информацию с транспондеров, сообщили в госкомпании "Автодор".

Пока рамки только фиксируют факт проезда автомобиля с транспондером. Когда система заработает полностью, данные о том, какое количестве рамок проехал автомобиль, будут поступать в ООО "Автодор-Платные дороги" для списания средств со счета, отметили в госкомпании.

В "Автодоре" отметили, что одним из самых удобных способов оплаты проезда на ЦКАД станет транспондер T-pass. Он позволит максимально выгодно совершать поездки по кольцевой дороге.

Всего на ЦКАД-3 будет три рамки. На каждой из них установлен комплект оборудования, который собирает информацию с проезжающих транспортных средств. Кроме антенн, распознающих транспондеры, будут лазерные датчики, определяющие габариты автомобиля, и камеры, фиксирующие факт проезда автомобиля и считывающие государственные регистрационные знаки (ГРЗ), пояснили в "Автодоре".