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28.10.2020 10:46
Рубрика: Дороги

Рамки "Свободного потока" на ЦКАД-3 начали считывать транспондеры

Текст: Евгений Гайва
Фото: Александр Корольков/ РГ Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Александр Корольков/ РГ

Рамки "Свободного потока" на третьем пусковом комплексе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) начали считывать информацию с транспондеров, сообщили в госкомпании "Автодор".

Пока рамки только фиксируют факт проезда автомобиля с транспондером. Когда система заработает полностью, данные о том, какое количестве рамок проехал автомобиль, будут поступать в ООО "Автодор-Платные дороги" для списания средств со счета, отметили в госкомпании.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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В "Автодоре" отметили, что одним из самых удобных способов оплаты проезда на ЦКАД станет транспондер T-pass. Он позволит максимально выгодно совершать поездки по кольцевой дороге.

Всего на ЦКАД-3 будет три рамки. На каждой из них установлен комплект оборудования, который собирает информацию с проезжающих транспортных средств. Кроме антенн, распознающих транспондеры, будут лазерные датчики, определяющие габариты автомобиля, и камеры, фиксирующие факт проезда автомобиля и считывающие государственные регистрационные знаки (ГРЗ), пояснили в "Автодоре".