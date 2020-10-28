Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
28.10.2020 12:01
Рубрика: Легковые авто

Разобрали Suzuki Jimny: для замены бензонасоса надо снимать кузов

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

На очередной разборке "Клубного сервиса" оказался новый Suzuki Jimny, который не повёлся на поводу у маркетологов и со сменой поколений стал только лучше, оправдав свой высокий ценник.

Фото: Пресс-служба Suzuki.
Suzuki официально скопировала Toyota Corolla

Ничего примечательного в снятом кузове не обнаружено. Днище обработано катафорезным грунтом, металл не имеет оцинковки. Арки покрыты антишумовым составом, но не факт, что оно заводское - вполне возможно, что эту опцию предоставил дилер.

Рама стала длиннее и шире, а также гораздо жёстче - в 1.5-2 раза. Этого удалось добиться благодаря установке Х-образного усилителя в центре.

Топливный бак изготовлен из пластика, но снизу нет никакого лючка, который позволил бы осуществить замену без сложных манипуляций, а так - нужно снимать кузов с рамы.

Двигатель остался прежним, автоматическая трансмиссия - тоже. Из конструкционных обновок можно отметить смену гидроусилителя на электрический, появление рулевого демпфера, электронноуправляемый вентилятор охлаждения (на прошлых поколениях установлена вискомуфта).

Вывод: тот самый внедорожник Suzuki Jimny, который стал только лучше.

Купить Suzuki Jimny в России можно начиная от 1 659 000 рублей. Во всех комплектациях модель оснащается бензиновым 1.5-литровым бензиновым двигателем, который в базовой версии агрегатируется "механикой", в остальных - "автоматом". Система полного привода установлена по умолчанию.

Фото: скриншот с youtube.com
#Suzuki