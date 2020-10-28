Разобрали Suzuki Jimny: для замены бензонасоса надо снимать кузов

На очередной разборке "Клубного сервиса" оказался новый Suzuki Jimny, который не повёлся на поводу у маркетологов и со сменой поколений стал только лучше, оправдав свой высокий ценник.

Ничего примечательного в снятом кузове не обнаружено. Днище обработано катафорезным грунтом, металл не имеет оцинковки. Арки покрыты антишумовым составом, но не факт, что оно заводское - вполне возможно, что эту опцию предоставил дилер.

Рама стала длиннее и шире, а также гораздо жёстче - в 1.5-2 раза. Этого удалось добиться благодаря установке Х-образного усилителя в центре.

Топливный бак изготовлен из пластика, но снизу нет никакого лючка, который позволил бы осуществить замену без сложных манипуляций, а так - нужно снимать кузов с рамы.

Двигатель остался прежним, автоматическая трансмиссия - тоже. Из конструкционных обновок можно отметить смену гидроусилителя на электрический, появление рулевого демпфера, электронноуправляемый вентилятор охлаждения (на прошлых поколениях установлена вискомуфта).

Вывод: тот самый внедорожник Suzuki Jimny, который стал только лучше.

Купить Suzuki Jimny в России можно начиная от 1 659 000 рублей. Во всех комплектациях модель оснащается бензиновым 1.5-литровым бензиновым двигателем, который в базовой версии агрегатируется "механикой", в остальных - "автоматом". Система полного привода установлена по умолчанию.