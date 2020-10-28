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28.10.2020 / 11:49
Текст: Сергей Бабкин

Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в Москве удалось стабилизировать. Такую оценку обстановке дала руководитель столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева на заседании Мосгордумы.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Прирост заболеваемости и индексы коэффициента распространения у нас на сегодняшний момент гораздо ниже, чем это было в самом начале октября и даже начиная с середины сентября", - отметила главный санитарный врач города.

Как считает Елена Андреева, ситуация стабилизирована. Введенные для этого меры полностью себя оправдали. Напомним, что в Москве работает система чекинов в ночных заведениях, в ближайшее время ее могут распространить и на все рестораны города. Еще раньше городские предприятия в обязательном порядке перешли на удаленку, а пенсионеры начали соблюдать домашний режим.

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