В Москве заработает система "чекинов"

С полудня понедельника, 19 октября, в московских ночных заведениях заработает система "чекинов". Основная ее задача - контролировать распространение коронавирусной инфекции.

Каждый сотрудник и посетитель при входе должен будет считать смартфоном QR-код - метку с уникальным номером заведения.

Если гость откажется "чекиниться", то он не пройдет фейс-контроль. "Чекин" не предполагает передачу личных данных - в базу передается только номер телефона посетителя.

Система введена для контроля возможных путей распространения коронавируса. Если у одного из гостей заведения обнаружат COVID-19, то остальные получат SMS с просьбой пройти тестирование.