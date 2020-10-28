В Гидрометцентре рассказали о похолодании первого ноября

Первого ноября в центре европейской части России похолодает. Столбики термометров не поднимутся выше отметки +6 градусов.

"В субботу и воскресенье температура воздуха будет выше климатической нормы на 2-3 градуса. Будет больше облачности и совсем небольшой дождь. Снега пока не ожидаем", - рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, до конца этой рабочей недели в центре Европейской России сохранится комфортная погода. Регион находится во власти антициклона, поэтому будет сухо и тепло.

Ранее синоптик сообщил, что практически на всей территории России последние дни октября будут аномально теплыми.