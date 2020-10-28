За неоплату парковки у москвича арестовали Porsche

Московский паркинг и судебные приставы арестовали машину Porsche Cayenne, владелец которого собрал на полмиллиона штрафов за неоплату парковки. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта столицы.

"Водитель не оплачивал парковку и игнорировал полученные за это штрафы. Теперь со спецстоянки свою машину нарушитель заберет, только когда погасит всю сумму долга", - говорится в сообщении.

Проверить наличие штрафов можно в приложении "Парковки Москвы", на сайте "Автокод" и на сайте мэра Москвы. Срок добровольной оплаты составляет 60 дней. При несвоевременной оплате трех штрафов, приостанавливается действие парковочного разрешения, а также могут возникнуть проблемы с выездом за границу.