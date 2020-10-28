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28.10.2020 10:24
Рубрика: ПДД

За неоплату парковки у москвича арестовали Porsche

Текст: Ирина Огилько
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Московский паркинг и судебные приставы арестовали машину Porsche Cayenne, владелец которого собрал на полмиллиона штрафов за неоплату парковки. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта столицы.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Водитель не оплачивал парковку и игнорировал полученные за это штрафы. Теперь со спецстоянки свою машину нарушитель заберет, только когда погасит всю сумму долга", - говорится в сообщении.

Проверить наличие штрафов можно в приложении "Парковки Москвы", на сайте "Автокод" и на сайте мэра Москвы. Срок добровольной оплаты составляет 60 дней. При несвоевременной оплате трех штрафов, приостанавливается действие парковочного разрешения, а также могут возникнуть проблемы с выездом за границу.