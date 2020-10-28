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28.10.2020 03:55
Рубрика: Общество

Мэр приморской Находки вылечился от коронавируса

Текст: Анна Бондаренко

Руководитель Находкинского городского округа Тимур Магинский вылечился от коронавируса. Сегодня он вышел на работу, сообщает официальный сайт муниципалитета.

Отмечается, что мэр прошел курс лечения и сейчас чувствует себя хорошо, последние тесты на коронавирусную инфекцию дали отрицательный результат.

Магинский поблагодарил медиков, которые работают в больницах и поликлиниках, а также отметил, что снижение уровня заболеваемости зависит от выполнения санитарных правил обществом.

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О том, что у Магинского подтвердился COVID-19, стало известно 19 октября. Сообщалось, что он проходит лечение в стационаре.

Тимур Магинский ранее занимал должности заместителя министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края, советника губернатора Сахалинской области и замглавы администрации города Корсаков по городскому хозяйству. Администрацию Находки он возглавил 8 сентября 2020 года.

Количество случаев COVID-19 в крае каждый день увеличивается. Так, вчера сообщалось о 181 подтвержденном случае, позавчера - о 179. Их общее количество с начала пандемии превысило 14,6 тысяч.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край COVID-19. Мы справимся! Пандемия коронавируса COVID-19

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