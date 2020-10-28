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28.10.2020 06:24
Рубрика: Общество

Во Владивостоке на острове Русский нашли останки древнего ихтиозавра

Текст: Анна Бондаренко
Фото: Пресс-служба Приморского океанариума Фото: Пресс-служба Приморского океанариума
Фото: Пресс-служба Приморского океанариума

На берегу острова Русский во Владивостоке нашли останки древнего морского обитателя - предположительно, ихтиозавра, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрия Болотского.

Находка принадлежит участникам образовательного проекта "Наука в путешествии. ПриМорье". О найденной на берегу расколовшейся во время тайфуна Майсак каменной плите с отпечатками ребер и остатками костей они рассказали на своей странице в Facebook. Куратор палеонтологического направления проекта обратился к ученым.

Фото: Michael Archer / University of New South Wales
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Юрий Болотский считает, что скорее всего останки действительно принадлежат ихтиозавру. Эти древние животные обитали во всех морях сотни миллионов лет назад. В наше время их части находили от Магадана до юга Приморья, и на острове Русский это вторая такая находка, первая была сделана в 2014 году.

"Материал надо препарировать, и, может быть, там окажется самая важная часть скелета - череп. Но голову могли ему оторвать еще 250 миллионов лет назад", - цитирует агентство ученого.

По словам палеонтолога, первый ихтиозавр, чьи останки были найдены на Русском шесть лет назад, не был активным хищником - он дробил раковины двустворчатых моллюсков, чем и как питался новый экземпляр, пока не ясно.

Как отметил Юрий Болотский, часть породы с находкой уже извлекли, материал доставили для дальнейших исследований в Приморский океанариум.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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