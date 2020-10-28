В Саратове суд арестовал троих обвиняемых в похищении девушки

В Саратове суд арестовал троих обвиняемых в похищении 19-летней девушки.

Как уже рассказывала "РГ" в минувшие выходные полицейские освободили жительницу Саратова, которую трое молодых людей похитили и удерживали взаперти около суток.

Затем девушке удалось позвонить знакомому, который вызвал полицию.

Как сообщило СУ СК по данному факту было задержано три молодых человека: 18,19 и 20 лет. При этом старшие парни ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

- Следствием предъявлено обвинении в похищении человека группой лиц и по предварительному сговору, вину они признали, - сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По ходатайству следователя суд вынес решение о взятии всех троих обвиняемых под стражу.