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28.10.2020 11:47
Рубрика: Происшествия

В Саратове суд арестовал троих обвиняемых в похищении девушки

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове суд арестовал троих обвиняемых в похищении 19-летней девушки.

Как уже рассказывала "РГ" в минувшие выходные полицейские освободили жительницу Саратова, которую трое молодых людей похитили и удерживали взаперти около суток.

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Затем девушке удалось позвонить знакомому, который вызвал полицию.

Как сообщило СУ СК по данному факту было задержано три молодых человека: 18,19 и 20 лет. При этом старшие парни ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

- Следствием предъявлено обвинении в похищении человека группой лиц и по предварительному сговору, вину они признали, - сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По ходатайству следователя суд вынес решение о взятии всех троих обвиняемых под стражу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов

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