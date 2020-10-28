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28.10.2020 15:36
Рубрика: Происшествия

Стали известны подробности о сибирячке, спрятавшей младенца в морозилке

Текст: Наталья Граф
В аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области рассказали о школьнице, спрятавшей младенца в морозилке после домашних родов.

- Девочка находится в Новосибирской областной клинической больнице, ее жизни ничего не угрожает, - сообщил "РГ" главный эксперт аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Михаил Глотов.

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Как выяснилось, летом 14-летняя школьница из Новосибирского района рассталась со своим несовершеннолетним другом, который предположительно является отцом ребенка. После расставания она стала замкнутой и практически не выходила из дома.

"Скорую помощь" юной роженице вызвала мама. Ночью она услышала, как дочь стонет в соседней комнате и решила, что у нее аппендицит.

- Девочка призналась приехавшим по вызову медикам, что родила ребенка и спрятала его в морозилку, чтобы скрыть произошедшее от родителей, - говорит Михаил Глотов.

В настоящее время Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко выясняет, почему о беременности школьницы не догадывались ни ее родители, ни учителя, ни инспектора ПДН, где девочка состоит на учете.

Проверку по факту гибели новорожденного также проводит Следственный комитет.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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