Самолет Ту-154 совершил последний регулярный пассажирский рейс

В Новосибирске этим утром совершил посадку последний остававшийся в эксплуатации авиакомпаний самолет Ту-154М. Как рассказали в пресс-службе аэропорта Толмачево, больше на территории России самолеты этого типа не будут выполнять коммерческие пассажирские перевозки.

Теперь такие самолеты остались только в пользовании госструктур, таких как МВД или Министерство обороны РФ. Последний же гражданский Ту-154М с бортовым номером RA-85757 принадлежит авиакомпании "АЛРОСА", в свой последний рейс он отправился из города Мирный. Пассажирами трехчасового перелета стали 141 человек, а управление доверили команде опытнейших пилотов.

В состав экипажа вошли пилоты первого класса Александр Лешкевич и Николай Ворошилов, на счету которых 18 тысяч и 10 тысяч часов налета соответственно. В кабине также находились штурман-инструктор Игорь Контарез и бортинженер-инструктор Михаил Богданов.

Как отметил Андрей Гулов, директор авиакомпании, владеющей бортом, у Ту-154М вскоре заканчивается действие сертификата летной годности. Этот тип самолета в гражданской авиации окончательно заменили более современные, тихие и экономичные воздушные суда.

Тем не менее Ту-154 можно без преувеличения назвать легендой отечественного самолетостроения. Впервые эта модель поднялась в воздух 3 октября 1968 года, а регулярная его эксплуатация началась три с половиной года спустя.

В итоге знаменитая "Тушка" стала самым массовым реактивным среднемагистральным самолетом. Всего было выпущено более тысячи единиц Ту-154, последний был построен в конце 1992 года в Самаре. Именно это воздушное судно эксплуатировалось авиакомпанией из города Мирный с 2002 года. За это время борт совершил 737 рейсов, налетал 27,5 тысячи часов и перевез больше 160 тысяч пассажиров.

Пока самолет останется на стоянке в новосибирском аэропорту Толмачево, в дальнейшем специалисты решат его судьбу. Год назад здесь же приземлился последний из эксплуатируемых в гражданской авиации Ту-134, после чего борт передали в Музей истории авиации аэропорта. Там же находится и Ту-154М "Ижма", совершивший аварийную посадку в 2010 году.