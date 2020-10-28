В Кузбассе открылись театры, кинотеатры и концертные залы

Соскучившиеся зрители, для которых созданы безопасные условия, раскупили практически все билеты.

Не только зрители, но и музыканты и певцы соскучились по живому общению. Фото: Государственная филармония Кузбасса

Государственная филармония Кузбасса имени Бориса Штоколова начала новый 77-й сезон органным концертом. Публика тепло встречала произведения немецких, итальянских, австрийских, французских и чешских композиторов в исполнении ведущих солистов. Орган, который в прошлом году пережил капитальный ремонт, вновь зазвучал для зрителей, истосковавшихся по живой музыке.

А на днях двери распахнул обновленный Большой зал филармонии. Его отремонтировали к предстоящему 300-летию Кузбасса. Зрители смогли оценить новый генеральный занавес и одежду сцены, отреставрированные кресла, а также улучшенное звуковое и световое сопровождение. В зале установили дополнительное освещение, заменили декоративные элементы, уложили современное напольное покрытие, покрасили стены, имеющие сложную конфигурацию.

В новом зале открыл 30-й сезон губернаторский оркестр русских народных инструментов под управлением Игоря Новикова. Программу назвали "Больше, чем концерт". Затем литературный театр "Слово" и струнный квартет "Элегия" представили премьеру "Дама с собачкой". А губернаторский симфонический оркестр в минувшую субботу торжественно отметил 250-летие Людвига ван Бетховена и 180-летие Петра Ильича Чайковского. Творческий коллектив под руководством Вячеслава Прасолова в этот праздничный вечер под называнием "Два гения - два юбиляра" исполнил концерт Бетховена для фортепиано с оркестром N 3, его же знаменитую увертюру из музыки к драме Гете "Эгмонт", концерт Чайковского для скрипки с оркестром и увертюру "1812 год". В качестве сюрприза для гостей к исполнению последней присоединились еще и духовой оркестр с камерным хором.

Чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность, в филармонии организовали продажу билетов по безналичному расчету и через интернет, а рассадку зрителей - с учетом социальной дистанции. Уборка помещений сопровождается обязательной санитарной обработкой. Антисептики, как подчеркнули в пресс-службе филармонии, всегда в свободном доступе. И состояние здоровья сотрудников, полностью обеспеченных средствами индивидуальной защиты, под постоянным и строгим контролем.