В Омске новый госпиталь минобороны включили в перечень стационаров, где могут разместить больных с подозрением на COVID-19. И не только военнослужащих и ветеранов войн, но и гражданских пациентов.

В госпитале вылечили уже более 500 пациентов с коронавирусом. Фото: Сергей Мельников

Многофункциональный медицинский центр, возведенный всего за 57 дней и оснащенный по последнему слову техники, уже ведет прием "ковидных" пациентов. Логистика исключает лишние контакты, палаты изолированы. Дисциплина - как в армии.

- Обстановка комфортная, но сразу чувствуется, что госпиталь военный. Врачи и персонал работают четко, без лишних слов и суеты. Процедуры расписаны по минутам. Все правильно, солдатам долго болеть не положено, - отмечает пациент Александр Руденских. - Пневмонию у меня определили моментально, тут же начали лечение. Уже иду на поправку.

В период пандемии в госпитале действует режим повышенной санитарной безопасности. Каждый новый больной поступает в специальный изолированный бокс. По кабинетам пациенты не ходят - врачи и медсестры в защитных костюмах, очках и респираторах, вооружившись мобильными аппаратами УЗИ, ЭКГ и другими приборами, сами идут в палаты.

- Работаем на полную мощность, загрузка почти стопроцентная, - сообщил начальник инфекционного отделения Антон Соловьев.

Тем не менее госпиталь, рассчитанный на сто мест, готов увеличить фонд на двадцать процентов и принимать гражданских пациентов.

В региональном минздраве заявляют, что омские больницы пока справляются с COVID-19. На днях в "антивирусный фонд" передали еще две городские клиники, а также роддом.

Кстати

На севере региона, в Таре построили вертолетную площадку для санитарной авиации, задача которой - обеспечить круглосуточную эвакуацию пациентов из труднодоступных районов. В регион поступили два новых отечественных вертолета "Ансата". В этом году на оплату летных часов бюджет области выделил 184 миллиона рублей. Оперативную медицинскую помощь смогут получить более 700 жителей отдаленных сел.