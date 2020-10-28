Видео: на авторалли шесть машин слетели в кювет в одном повороте

Пять гоночных машин и один автомобиль безопасности пострадали при прохождении поворота на заключительном этапе Кубка России по ралли, проходившем в Псковской области.

Все они вылетели в кювет на т.н. "Гагаринском повороте" вблизи деревни Кудеверь. Причем четыре авто рухнули практически прямо друг на друга.

Соревнования на Кубок главы Бежаницкого района, в рамках которого и случился этот ДТП-фестиваль, прошли в два дня и в них приняли участие 45 машин из 40 команд.

Почему же так много участников сошло с дистанции в одном и том же месте? По одной из версий, подвела погода: холодный сырой воздух сделал грунтовку более скользкой, чем ожидали гонщики.

По мнению других экспертов, виноваты штурманы команд, составлявшие карту маршрута и совершившие ошибку в расчете скоростного режима на опасном участке. Удивительно то, что никто из участников этого фестиваля ДТП не пострадал.

Остается лишь посочувствовать победителю этой гонки, успех которого отошел на второй план из-за громкого провала шести неудачников заезда.