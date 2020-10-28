"Челси" разгромил "Краснодар" во втором туре Лиге чемпионов

В среду поздно вечером "Краснодар" дома во втором туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с крупным счетом проиграл лондонскому "Челси" - 0:4 (0:1). Хозяева не использовали несколько хороших моментов, а вот гости своими шансами воспользовались сполна. При этом "Челси" пробил два пенальти. Свой следующий матч в турнире "быки" проведут 4 ноября в гостях против испанской "Севильи".

Как мы уже рассказывали, к первому в своей истории домашнему поединку в главном клубном турнире Старого Света "быкам", обескровленным травмами и коронавирусом, удалось поставить на ноги Ольссона и Бергу - двух крайне важных для организации игры команды шведских легионера. Зато главный тренер хозяев Мурад Мусаев не может использовать Ионова: хавбека сборной России не успели заявить на ЛЧ.

Наставник гостей Фрэнк Лэмпард тоже сделал несколько перестановок в стартовом составе по сравнению с субботней встречей в АПЛ с "Манчестер Юнайтед". Хотя они были совсем иного родаяяяяяяяяяя6 появившиеся на поле Рюдигер, Ковачич, Хадсон-Одои, и Зиеш - хорошо известные в Европе игроки своих национальных сборных, вряд ли в чем уступающие замененным Тиагу Силве, Чилвеллу, Р.Джеймсу и Канте. Это та самая плановая ротация, о которой кубанцы могут сегодня только мечтать…

"Многое уже за плечами, но сколько еще впереди!"- баннер с такими словами появился на фанатской трибуне кубанского "Колизея". А под ним - изображенный на полотнище бык, из глаз которого вырывается огонь.

Образ понятный, и в дебюте этому призыву соответствовала и игра хозяев: они сражались на всех участках, порой даже прессингуя на чужой половине. Что однажды привело к перехвату и удару Уткина (он часто действовал на позиции второго форварда, помогая Бергу) из-за штрафной - мяч голкипер соперника Менди перевел в прыжке на угловой не без труда.

Но постепенно "Челси" нашел весьма уязвимое место у "Краснодара": на своем правом фланге Аспиликуэта и Зиеш принялись терзать проходами и "стеночками" своих визави: Рамиреса (он снова вышел на позиции хавбека) и Чернова. И если первый выстрел с острого угла от Аспиикуэты голкипер "быков" Сафонов парировал, то следующая передача испанца в штрафную привела к пенальти - Вернер опередил Кайю, срубившего форварда..

К счастью, с 11-метрового Жоржинью, хоть и обманул вратаря, но угодил мячом штангу. Тут же после рикошета пробитый Вильеной с линии штрафной мяч едва не угодил в пустой угол ворот "Челси".

Затем "синие" прочно завладели мячом, хотя особой остроты у чужих ворот не создавали. Правда, забитый им вскоре мяч никак нельзя назвать закономерным: их левый хавбек Хадсон-Одои, плотно до сей поры прикрытый Смольниковым, решился на удар из передлов штрафной, а Сафонов неловко принял мяч, который перепрыгнул через него в сетку - 0:1, 37-я минута.

Зато на старте второй половины "быки" перестали расшаркиваться перед "аристократами" и смело пошли вперед. Сразу появились моментыНа 55-й минуте поданный с углового мяч отлетел к Газинскому, а тот ударом от земли направил его, увы, в перекладину.

Еще через пару минут выстрел с линии штрафной Чернова пролетел над крестовиной.

А на 67-й минуте удар с острого угла прорвавшегося слева в штрафную Берга голкипер Менди (кстати, француз играет за "Челси" четвертый матч и еще ни разу не пропустил) снова отразил в прыжке.

На происходящее тренер гостей отреагировал оперативно, выпустив в в центральную зону Канте - одного из лучших в разрушении опорника в мире.

Однако в игру снова вмешался немилосердный сегодня к хозяевам турецкий арбитр Али Палабыйык, решивший, что посланный Вернером и угодивший в руку Мартыновича мяч вполне тянет на "горчичник" защитнику и пенальти. С "точки" немецкий форвард пробил мощно - 0:2. 76-я минута.

А угодившие в явный нокдаун "быки" тут же пропустили еще и быструю атаку, и ее с близкого расстояния завершил Зиеш - 0:3, 79-я минута. А в конце игры Пулишич забил и еще один мяч - 0:4.

Вот таким получился разгром "Краснодара". Он его явно не заслуживал, но таковы суровые реалии Лиги чемпионов, где гранды европейского футбола за любые ошибки жестоко наказывают.