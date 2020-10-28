"Краснодар" и "Челси" назвали составы на матч Лиги чемпионов

Новости

Цены на новостройки будут расти вместе с инфляцией 20:04
Названы причины катастрофы военного Ан-26 под Харьковом 19:29
Антикоронавирусные меры в Москве нарушают 79% кинотеатров и ТЦ 19:25
Стинг выпустит альбом дуэтов с Милен Фармер и Эриком Клэптоном 19:24
Генпрокуратура РФ попросила США выдать бывшего главу Нижнего Новгорода 19:09
Макрон выступил за диалог с Россией 18:56
ЦБ: Уровень безработицы впервые с февраля понизился до 6,5% 18:39
Осенние каникулы в школах Севастополя продлятся две недели 18:25
Минздрав пояснил решение о необходимости согласовывать выступления врачей в СМИ 18:20
В центре Новгорода нашли тысячелетнюю деревянную бирку 18:14
Мариинский театр впервые присоединится к Всемирному дню балета 17:56
Минтруд собирается изменить критерии оценки бедности 17:22
"Киношок" назвал Маргариту Аброськину лучшей актрисой 17:21
Apple разрабатывает собственный поисковик 17:16
Соцработникам упростят уход за подопечными в больнице 17:13
В Чечне младенцы с именем Мухаммед получат по 100 тыс рублей 17:01
Помощь из спецфонда получат около 25 тысяч детей с редкими заболеваниями 16:57
Болгарские вузы и гимназии переходят на дистанционное обучение 16:37
ФАС предложила меры по сохранению дешевых жизненно важных лекарств 16:37
Военные врачи помогут больным коронавирусом в Курганской области 16:28
В Тюмени в трех домах взорвался газ, есть пострадавшие 16:20
Система чек-ин в заведениях Москвы продлевается еще на месяц 16:16
В Челябинской области решили не закрывать по ночам рестораны и клубы 16:06
Москвичей ждет аномально теплая погода в начале ноября 15:59
Собянин о COVID-19: Итоги двух недель вселяют осторожный оптимизм 15:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
28.10.2020 19:50
Рубрика: Спорт

"Краснодар" и "Челси" назвали составы на матч Лиги чемпионов

Текст: Александр Ершов
Фото: Александр Ершов/РГ Фото: Александр Ершов/РГ
Фото: Александр Ершов/РГ

Стали известны стартовые составы первого в истории домашнего поединка ФК "Краснодар" и "Челси" на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, который состоится в среду вечером в столице Кубани. Их обнародовал официальный сайт УЕФА.

Поединок второго тура между "быками" и лондонскими "аристократами", выступающими в группе Е, начнется на арене "Краснодар" в 20.55 по московскому времени.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
"Локомотив" проиграл "Баварии" в матче Лиги чемпионов

Главный тренер хозяев выпустил на поле таких футболистов. "Краснодар": Сафонов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Рамирес, Ольссон, Уткин, Кайю, Вильена, Берг.

А вот какой состав назвал наставник гостей Фрэнк Лэмпард."Челси": Менди, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Зума, Ковачич, Хадсон-Одои, Чилуэлл, Зиеш, Хаверц, Вернер.

В играх недельной давности в ЛЧ с французским "Ренном" и недавней со "Спартаком" в рядах кубанцев из-за травм и коронавируса на поле не выходили восемь игроков основного состава. Среди них были многие из тех, кто определял в последнее время игру команды: Реми Кабелла, Масиэл Вандерсон, Виктор Классон, Сергей Петров, Кристоффер Ольссон, Маркус Берг.

Накануне на предматчевой пресс-конференции Мусаев произнес такие слова: "Много изменений по сравнению с матчем со "Спартаком" не ожидаем".

В принципе, примерно так и получилось, хотя все-таки вернулись в строй Берг и Ольссон.

Отметим еще то факт, что среди запасных "быков" оказалось всего семь игроков, в том числе два голкипера.

А вот у его коллеги из "Челси", совершившего в межсезонье покупки на многие десятки миллионов фунтов на приобретение новичков, проблемы иного рода: лондонцы располагают сегодня таким внушительным составом, что теперь надо отыскать игровое время для всех членов коллектива. В столицу Кубани прилетели 22 футболиста, а дома остался только бразильский центральный защитник Тиагу Силва.

Как видим, в основе его заменил игрок сборной Германии Антонио Рюдигер. На поле выйдут и два его молодых партнера по сборной Хаверц и Вернер.

Напомним, в первом туре сегодняшние соперники свои поединки завершили вничью: "Краснодар" с "Ренном" во Франции (1:1), а "Челси" в Англии с испанской "Севильей" (0:0).

Матч между "Краснодаром" и "Челси" турецкая бригада арбитров. Главный судья - Али Палабыйык, его помощники - Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. Резервный арбитр - Арда Кардешлер.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Азмун и Малком не помогут "Зениту" в матче против "Боруссии"

По информации пресс-службы Управления МВД России по Краснодару, обеспечивать порядок на прилегающей к стадиону территории и безопасность дорожного движения в районе стадиона будут 245 представителей правоохранительных органов (190 сотрудников полиции и 55 - краевого управления Росгвардии).

Как известно, посещаемость матча ограничена 30 процентами от общей вместимости стадиона (примерно 11,5 тысячи человек). Причем все билеты были давно распроданы

Футбольный клуб "Краснодар" предупредил на своем сайте болельщиков о том, что им стоит заблаговременно позаботиться о собственной безопасности и беспрепятственном проходе: "Вход и пребывание на стадионе - только в масках и перчатках! Посетители с повышенной температурой (37 °С и выше) на территорию стадиона допущены не будут".

В регионах Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар Лига чемпионов 2020/2021

Главное сегодня

Путин рассказал о волнах коронавируса
Меркель объявила о введении карантина в Германии
Собянин о COVID-19: Итоги двух недель вселяют осторожный оптимизм
Макрон выступил за диалог с Россией
Помощь из спецфонда получат около 25 тысяч детей с редкими заболеваниями
Нурмагомедов заработал более трех млн долларов за бой с Гэтжи
Криштиану Роналду снова сдал положительный тест на COVID-19