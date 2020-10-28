"Краснодар" и "Челси" назвали составы на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы первого в истории домашнего поединка ФК "Краснодар" и "Челси" на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, который состоится в среду вечером в столице Кубани. Их обнародовал официальный сайт УЕФА.

Поединок второго тура между "быками" и лондонскими "аристократами", выступающими в группе Е, начнется на арене "Краснодар" в 20.55 по московскому времени.

Главный тренер хозяев выпустил на поле таких футболистов. "Краснодар": Сафонов, Смольников, Газинский, Чернов, Мартынович, Рамирес, Ольссон, Уткин, Кайю, Вильена, Берг.

А вот какой состав назвал наставник гостей Фрэнк Лэмпард."Челси": Менди, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Зума, Ковачич, Хадсон-Одои, Чилуэлл, Зиеш, Хаверц, Вернер.

В играх недельной давности в ЛЧ с французским "Ренном" и недавней со "Спартаком" в рядах кубанцев из-за травм и коронавируса на поле не выходили восемь игроков основного состава. Среди них были многие из тех, кто определял в последнее время игру команды: Реми Кабелла, Масиэл Вандерсон, Виктор Классон, Сергей Петров, Кристоффер Ольссон, Маркус Берг.

Накануне на предматчевой пресс-конференции Мусаев произнес такие слова: "Много изменений по сравнению с матчем со "Спартаком" не ожидаем".

В принципе, примерно так и получилось, хотя все-таки вернулись в строй Берг и Ольссон.

Отметим еще то факт, что среди запасных "быков" оказалось всего семь игроков, в том числе два голкипера.

А вот у его коллеги из "Челси", совершившего в межсезонье покупки на многие десятки миллионов фунтов на приобретение новичков, проблемы иного рода: лондонцы располагают сегодня таким внушительным составом, что теперь надо отыскать игровое время для всех членов коллектива. В столицу Кубани прилетели 22 футболиста, а дома остался только бразильский центральный защитник Тиагу Силва.

Как видим, в основе его заменил игрок сборной Германии Антонио Рюдигер. На поле выйдут и два его молодых партнера по сборной Хаверц и Вернер.

Напомним, в первом туре сегодняшние соперники свои поединки завершили вничью: "Краснодар" с "Ренном" во Франции (1:1), а "Челси" в Англии с испанской "Севильей" (0:0).

Матч между "Краснодаром" и "Челси" турецкая бригада арбитров. Главный судья - Али Палабыйык, его помощники - Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. Резервный арбитр - Арда Кардешлер.

По информации пресс-службы Управления МВД России по Краснодару, обеспечивать порядок на прилегающей к стадиону территории и безопасность дорожного движения в районе стадиона будут 245 представителей правоохранительных органов (190 сотрудников полиции и 55 - краевого управления Росгвардии).

Как известно, посещаемость матча ограничена 30 процентами от общей вместимости стадиона (примерно 11,5 тысячи человек). Причем все билеты были давно распроданы

Футбольный клуб "Краснодар" предупредил на своем сайте болельщиков о том, что им стоит заблаговременно позаботиться о собственной безопасности и беспрепятственном проходе: "Вход и пребывание на стадионе - только в масках и перчатках! Посетители с повышенной температурой (37 °С и выше) на территорию стадиона допущены не будут".