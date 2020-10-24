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24.10.2020 20:54
Рубрика: Спорт

"Спартак" обыграл "Краснодар" и вышел на первое место в РПЛ

Текст: Александр Ершов
В субботу вечером в матче 12-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" дома проиграл московскому "Спартаку" - 1:3 (0:2). Эта победа позволила "красно-белым" набрать 27 очков и выйти в единоличные лидеры первенства страны по футболу, обойдя питерский "Зенит".
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Чуть более чем за полчаса до начала этой встречи в Санкт-Петербурге грохнула настоящая сенсация: местный "Зенит", даже ведя в счете, все-таки уступил казанскому "Рубину" - 1:2. То есть даже в случае ничьей в противостоянии с "быками" столичный клуб - впервые чуть ли не за два последних года - выходил на текущее первое место в первенстве России. Но пока лидером за счет дополнительных показателей оставались питерцы (у обеих команд имеется по 24 очка).

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
"Зенит" проиграл "Рубину" в 12-м туре РПЛ

Как уже рассказывала "РГ", наставник "Спартака" Доменико Тедеско наконец-то мог выставить практически оптимальный состав (травмирован лишь форвард Соболев). Вернулись пропускавшие последние матчи основные центральные защитники Джикия и Жиго, впервые в старте вышел недавний новичок Мозес. А вот Кокорин снова остался в запасе.

А вот на список резервистов хозяев поразил своей малочисленностью: в нем значилось два вратаря и всего… три полевых футболиста. Все дело в каком-то невероятном количестве травм и иного рода бед, буквально выкосивших большинство ключевых футболистов "быков". Единственной положительной новостью было лишь выздоровление после ангины главного тренера Мурада Мусаева, пропустивший стартовый поединок группового раунда Лиги чемпионов во Франции с "Ренном". Зато наставник не мог выставить на игру твердых футболистов основы: Вандерсона, Ари, Классона, Берга, Петрова (травмы), Кабелла и Маркова (карантин по коронавирусу). Остался вне заявки и Ольссон, изрядно вымотанный в последних матчах за сборную Швеции и "Краснодар".

В результате вообще оставшиеся без номинальных форвардов хозяева выставили на место нападающего Ионова, а под ним расположился впервые попавший в основу 20-летний воспитанник Академии "Краснодара" Сперцян.

Куда более сыгранный "Спартак" (подобное словосочетание к его сопернику вообще невозможно было применить) сразу забрал мяч по свой контроль, принявшись проводить быстрые и размашистые атаки по флангам с участие Айртона, Мозеса, Зобнина и Бакаева.

Один из таких выпадов оказался результативным. Смольников в центре поля ошибся, последовала передача на левый угол штрафной Ларссону, тот передал мяч дальше Понсе, и аргентинец, выиграв жесткую силовую борьбу у Чернова, метров с восьми пробил мимо Сафонова - 0:1, 13-я минута.

Минут через пятнадцать Смольников вполне мог исправиться. Однако мощный выстрел защитника сборной России с семи метров Максименко (перед этим, правда, голкипер "Спартака" выронил мяч из рук в безобидной ситуации) отразил на угловой в красивом прыжке.

Зато гости своими шансами старались не разбрасываться. И когда после серии рикошетов и точной передачи Понсе экс-игрок "Челси" Мозес из средины штрафной точно уложил мяч в дальний от голкипера нижний угол - 0:2, 33-я минута. Это первый гол защитника сборной Нигерии за "Спартак". Заметим, еще один разящий выпад гостей начался с обидной потери кубанца Сулейманова на чужой половине поля.

В конце тайма еще и Ларссон едва не забил ударом издали, но на сей раз Сафонов в прыжке дотянулся до летевшего в сетку мяча и перевел его на угловой.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Что касается хозяев, то они, естественно, старались не отходить от своего комбинационного стиля, временами даже заставляли спартаковцев совершать промахи в обороне, но на большее обновленный настолько состав в первой половине оказался не в состоянии.

После перерыва "быки" уже больше напоминали себя. Уткин, заменивший выпадавшего временами из игры Сперцяна, наладил действия в центре поля, хозяева стали больше прессинговать соперника, чаще доставлять мяч в штрафную соперника.

И одна из этих попыток оказалась голевой. Уткин практически с центра поля разрезающей передачей вывел в штрафную Рамиреса, эквадорец слева навесил на противоположный угол вратарской на Вильену. Полузащитник хотел красиво пробить "ножницами", и хотя мяч  у него срезался, зато попал к только что появившемуся на поле Сабуа, который с двух метров не промахнулся -1:2, 59-я минута. Это тоже первый гол еще одно воспитанника Академии "Краснодара" за главную команду.

Вскоре Максименко блестяще вытаскивает из своей левой "девятки" мяч после мощнейшего выстрела Чернова с линии штрафной. Кстати, при добивании поторопился Уткин, имевший хорошую возможность сравнять счет.

Более опытным спартаковцам все-таки постепенно удалось отодвинуть основные события от своей штрафной. А затем гости снова сумели использовать промах оборонцев соперника: Кайю не перехватил длинный заброс с чужой половины, Кокорин вывел на удар Ларссона, а швед с линии штрафной "прострелил" Сафонова - 1:3, 82-я минута.

Таим образом, одержанная над "Краснодаром" победа выводит "Спартак", набравшего 27 очков, на первое место в чемпионате России.

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