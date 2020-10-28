"Киношок" назвал Маргариту Аброськину лучшей актрисой

В Анапе завершился XXIX Открытый кинофестиваль "Киношок". Смотр включал в себя пять конкурсных секций. Полнометражные, короткометражные и документальные фильмы оценивало профессиональное жюри. В телевизионном конкурсе победителей выбирали зрители. Картины из онлайн-программы детских фильмов "Киномалышок" судили дети во главе с артистом Игорем Черницким.

Главный приз фестиваля "Золотая лоза" за лучший полнометражный фильм достался казахстанской ленте "Жаным, ты не поверишь" Ернара Нургалиева. Также лента удостоена награды за лучший сценарий и диплома прессы.

Приз за лучшую женскую роль достался молодой актрисе Рите Аброськиной ("Толя-робот", "Полицейский с Рублевки"), сыгравшей в белорусской картине "Спайс бойз".

"Спайс бойз" довольно уникальный случай фильма на стыке жанров черной комедии и ужасов. Это грамотно сделанный молодежный фильм, разудалость которого авторы сознательно разрушают шоковым финалом.

Сюжет фильма основан на реальных событиях, которые случились в Гомеле шесть лет назад.

- Идея фильма вынашивалась два года, - рассказал режиссер Владимир Зинкевич. - Изначально это должен был быть короткий метр, четко по событиям, без ответвлений и каких-либо фантазий. Но когда начал изучать материал, стало ясно, что здесь есть где развернуться. Я понимал, что моралистическая подача истории будет скучна и вызовет у молодежи только улыбку: посмеются и продолжат делать по-своему. А вот если как следует напугать, то человек хорошенько подумает, когда ему предложат что-нибудь покурить или понюхать.

В картине снялись Александр Головин ("Елки", "Молодежка"), Маргарита Аброськина ("Толя-робот", "Полицейский с Рублевки"), Анна Андрусенко ("Мажор"), Алексей Маслодудов ("Школа"), Владимир Сычев ("Физрук"), Михаил Горевой ("Шпионский мост"), Владимир Аверьянов ("Качели").

- У нас очень светлый актерский состав, - считает Рита Аброськина. - Персонажи попадают в нелепую ситуацию, в которую они сами верят. В фильме нет главных героев - мы все боремся.