В прокат выходит белорусский фильм "Спайс Бойз"

По сценарию Василиса приезжает в маленький городок, в котором родилась, к школьной подруге Инне на свадьбу. Жених Инны по прозвищу Чистый с двумя друзьями, Ламбадой и Колбасой, организует за день до свадьбы незапланированный мальчишник в загородном доме. Вечеринка набирает обороты - в разгар веселья парни употребляют запрещенные препараты. Их накрывает волной галлюцинаций, и мир вокруг начинает меняться - стремительно, всерьез и бесповоротно.

Сюжет фильма "Спайс Бойз" основан на реальных событиях, которые произошли шесть лет назад в Гомеле.

- Идея снять кино по этой истории вынашивалась года два, - рассказывает режиссер Владимир Зинкевич. - Изначально это должен был быть короткий метр - четко по событиям, без сюжетных ответвлений и каких-либо фантазий. Но когда я начал изучать материал, стало ясно, что здесь есть где развернуться.

Вскоре реальная история "обросла" персонажами, в ней появились новые сюжетные повороты, а через два месяца была готова основная часть сценария. Владимир Зинкевич лично пообщался с оперативниками, которые непосредственно участвовали в расследовании событий, описанных в фильме. Во время подготовки к съемкам было изучено множество случаев, когда люди совершали преступления под воздействием наркотиков. Режиссеру было важно шокировать зрителя, но в то же время обойтись без нравоучений.

- Я понимал, что моральная сторона истории будет скучна и вызовет у молодежи только улыбку: посмеются и продолжат делать по-своему. А вот если как следует напугать, то человек хорошенько подумает, когда ему предложат что-нибудь покурить или понюхать. Возможно, он вспомнит мой фильм, эти лица, эти последствия, и скажет: "Да ну его на фиг! ".

По словам режиссера, картина снималась на частные деньги. По большей части бюджет сложился из тех средств, что создатели картины выручили от телесериала "Качели", вышедшего двумя годами ранее.

Главные мужские роли исполнили российские актеры Александр Головин ("Ёлки", "Кадетство"), Маргарита Аброськина ("Толя-робот", "Полицейский с Рублёвки"), Анна Андрусенко ("Мажор"), Алексей Маслодудов ("Школа"), Владимир Сычёв ("Физрук"), Михаил Горевой ("Шпионский мост"), Владимир Аверьянов ("Качели").

- Я играл Колбасу, он-то и организовал мальчишник, на котором что-то пошло не так, - рассказывает о своей роли актер Владимир Аверьянов. - Образ этот мне вообще не близок: я вообще ни одного живого существа не убил и не избил. Так что с этим персонажем пришлось повозиться!

- Мой персонаж, Чистый, - прямой, конкретный, вернулся из армии. Поэтому, как только я приехал на съемки, мне сделали замечательную армейскую стрижку - состригли мои роскошные кудри прямо на площадке, - вспоминал Александр Головин.

- Я точно не знаю, как наш фильм повлияет на зрителей: сделают ли они, когда придется, правильный выбор, или нет, - говорит Александр Тарасов, игравший Ламбаду. - Мне лично очень хотелось бы, чтобы люди задумались о том, как сделанный однажды неправильный выбор может угробить твою жизнь и больше ты прежним никогда не будешь.

На женские роли было несколько претенденток. На Маргариту Аброськину, игравшую в сериалах "Толя-робот" и "Полицейский с Рублевки", а в "Спайс Бойз" роль Василисы, режиссер обратил внимание давно. Когда Зинкевич устраивал пробы в Москве, Маргарита Аброськина и Анна Андрусенко ("Закрытая школа", "Мажор") пришли по случайности в одно и то же время.

- Я сразу посадил их обеих в кадр, и стало ясно, что это - они, - рассказывает Владимир Зинкевич. - Инна, девушка Чистого, жёсткая, но прагматичная и весёлая барышня. Василиса, подруга Инны, - воздушная смешная девушка, которая уехала из этого городка и посвятила себя фотографии.

Владельцем дома, где герои и решили отпраздновать грядущую свадьбу, стал Михаил Горевой.

Картина снималась в Минске и в Минской области. Изначально ее создатели хотели найти дом, который был бы похож на дом из реальной истории. Но позже решили, что более современные локации подойдут лучше. Старый деревенский дом плохо сочетался с одной из концепций картины - что такое может случиться с молодежью из любых слоёв общества.

Съемки фильма могли сорваться из-за бюрократических формальностей: нужно было заранее получить у чиновников разрешение на съемку, согласовать сценарий.

Сложнее всего пришлось Владимиру Аверьянову, который большую часть фильма ходит в трусах и со шкурой собаки на голове. Собачья шкура не грела, зато к концу съемок, по рассказам очевидцев, жутко воняла, и несчастного Владимира гнали с площадки. Были и другие рабочие моменты, в которые актеру Аверьянову приходилось несладко. Володя попросил, чтобы для правдоподобия в одной из сцен его била по-настоящему девушка-боксер (ее играет белорусская актриса Марина Поддубная). А Марину дублировала настоящая чемпионка мира по кикбоксингу, и она так лупила Володю, что он ходил весь в синяках.

В "Спайс Бойз" звучат песни таких исполнителей, как Creedence Clearwater Revival, Тимы Белорусских, Боба Дилана и других.

Российская премьера картины состоялась в рамках 42-го Московского международного кинофестиваля. Ленту Владимира Зинкевича показали в программе "Фильмы, которых здесь не было".