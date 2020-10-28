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28.10.2020 13:21
Рубрика: Власть

На Кубань поступили уникальные учебно-боевые вертолеты Ми-28УБ

Текст, фото: Владимир Аносов (Краснодарский край)
В самый оснащенный вертолетный полк Военно-космических сил (ВКС) ЮВО, который базируется в кубанском городе Кореновске, поступила партия новых учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ. На них уже начали обучаться пилотированию молодые летчики. Корреспонденту "РГ" удалось на борту боевого вертолета увидеть в деле эту уникальную технику.

Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ - единственная в мире тяжелая бронированная машина, которая при полной загрузке боеприпасами может на экстремально низкой высоте выполнить "мертвую петлю" и "бочку" - пролететь вниз винтом.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости www.ria.ru
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Перед подъемом в небо командир полка Юрий Орешников в классе предполетной подготовки поставил задачу экипажам и выслушал доклад о готовности служб обеспечения. Попасть на эту процедуру полетов - большая удача для репортера, ведь, как правило, авиаторы народ суеверный и перед полетами предпочитают не давать интервью и не попадать в кадр.

В пресс-службе ЮВО рассказали, что перед контрольными полетами с летчиками были проведены подготовительные занятия, они также сдали зачеты на знание требований безопасности и управление военной авиационной техникой в различных условиях. Затем экипажи приступят к выполнению учебных огневых задач на полевых и горных полигонах.

- Экипажи уже отработали взлеты, посадки и полеты на высотах до тысячи метров, проверили пилотажные и маневренные характеристики техники на различных скоростях, а также освоили деятельность систем и механизмов вертолетов при нагрузках и перегрузках, - рассказывает заместитель командира по воспитательной работе Павел Поповичев. -  Ми-28УБ - учебно-боевая модификация ударного вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". В случае возникновения нештатной ситуации управление может взять на себя второй член экипажа. Эту машину также используют для подготовки летчиков при полетах в разных метеоусловиях.  Основную нагрузку по подготовке и переучиванию летчиков выполняет Центр боевого применения и переучивания летного состава (авиационного персонала армейской авиации) в городе Торжке Тверской области. У нас они занимаются налетом и, как говорят, "натачивают" боевой опыт. Правда, еще есть офицеры-старожилы, которые могут летать на всех типах вертолетов. Кстати, одним из первых таких асов в полку был наш бывший командир Герой России Ряфагать Хабибуллин, который погиб при выполнении боевого задания в Сирии в июле 2016 года.

Из других особенностей машины специалисты отмечают бронированную кабину, что обеспечивает защиту от снарядов калибра до 20 миллиметров. Под броней находятся и наиболее важные агрегаты, а конструкция лопастей несущего винта позволяет безопасно завершить полет при попадании в них снарядов калибром до 30 миллиметров. Вертолет также оснащен интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Еще одним новшеством стала улучшенная эргономика, достигнутая за счет установки в кабине экипажа энергопоглощающих кресел. Они имеют улучшенные характеристики, которые могут минимизировать ударное воздействие на летчиков во время аварийной посадки.

По словам командира экипажа капитана Ильи Власова, Ми-28 УБ, отлично управляемая и маневренная техника, имеет очень большие углы атаки, что позволяет опытному летчику выполнить переворот и полет лопастями вниз, а также петлю Нестерова ("мертвая петля"). Единственным обязательным условием тут служит определенная высота и сила бокового ветра.

На вертолете установлено также усовершенствованное электронное оборудование, которое поможет летчикам Ми-28УБ более эффективно искать, выявлять, распознавать и поражать цели на земле и в воздухе при помощи расположенной над винтами радиолокационной системы. Боевая машина теперь "видит" дальше своего предшественника и может передавать координаты целей противника другим машинам. Вертолет имеет широкие возможности для поражения наземных целей с помощью управляемого и неуправляемого оружия.

Фото: YouTube/Минобороны РФ
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В Ростове-на-Дону на заводе "Роствертол", где они выпускаются, уже стала традицией ежегодная процедура передачи представителям минобороны новых боевых вертолетов. Естественно, представители предприятия следят за своей продукцией и в авиачастях. Тесно общаются с летным и инженерным составом, принимают от них пожелания и замечания. К примеру, после данной процедуры модернизации подверглась кабина экипажа: командир и летчик-оператор теперь будут получать более полную информацию об окружающей обстановке и о работе всех систем машины, что облегчит взаимодействие и ускорит принятие решений в боевой обстановке. Для обеспечения эргономических параметров рабочих мест экипажа была изменена конструкция фюзеляжа вертолета: расширена передняя кабина, увеличена площадь остекления и улучшен обзор летчика-оператора из передней кабины.

По словам экспертов, часть в Кореновске считается самым передовым вертолетным полком в России, в котором находятся на все типы новых вертолетов. К тому же он единственный в стране, где взлетная полоса позволяет садиться самолетам, а все вертолеты находятся под навесами.

Кстати

Ми-28УБ - учебно-боевая модификация ударного вертолета Ми-28Н, созданная для обучения летчиков. По сравнению со своим боевым собратом Ми-28УБ имеет двойной комплект управления на основе гидромеханических систем. Таким образом, вертолетом можно полноценно управлять из любой кабины. При этом новый учебно-боевой вертолет сохраняет все ударные возможности, так что при необходимости его можно использовать в реальных боевых действиях.

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