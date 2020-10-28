Осенние каникулы в школах Севастополя продлятся две недели

Школьные каникулы в Севастополе продлятся на неделю дольше обычного из-за ситуации с распространением COVID-19 в регионе. Об этом сегодня на заседании городского антикоронавирусного штаба сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, школьники будут отдыхать с 31 октября по 15 ноября.

- С учетом эпидемиологической ситуации продлить осенние каникулы до середины ноября, - поручил Развожаев. - Это позволит провести обследование всех учителей, выполнить дезинфекцию, оборудовать школы рециркуляторами воздуха.

Губернатор отметил, что в городе продолжает расти число новых случаев COVID-19. При этом дома на амбулаторном лечении находятся более 500 человек, которые переносят болезнь в легкой или бессимптомной форме.

- Пока 2-3 дня делается тест, ребенок может ходить в школу и распространять вирус, могут пострадать педагоги. Предлагается в эту активную фазу ограничить общение в детских коллективах, - объяснил Развожаев.

За последние сутки в Севастополе выявили 65 новых случаев COVID-19, треть больных госпитализированы, а остальные проходят лечение дома. Всего с начала пандемии заразились 2164 человека, 61 пациент умер.