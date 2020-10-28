В Крыму зафиксировали вспышку COVID-19 в психиатрической больнице

В психиатрической больнице № 1 в Симферополе зафиксирован очаг коронавирусной инфекции. Об этом на заседании оперативного штаба сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

- Зарегистрировано групповое заболевание, 81 пострадавший. Половина из них - медицинские работники. 56 человек - это лица без клинических проявлений, и сегодня это спасает ситуацию, потому что при регистрации там тяжелых случаев ситуация была бы намного серьезнее, - рассказала Пеньковская.

В Роспотребнадзоре предположили, что причиной массового заражения стала халатность медработников, которые принимали пациентов без справки об исследовании на коронавирус, хотя при плановой госпитализации она должна обязательно быть. Также при выявлении больных с температурой их не переводили в провизорный госпиталь, что стало одной из причин распространения инфекции.

- Виновные должностные лица будут привлечены к административной ответственности, - пообещала глава регионального управления Роспотребнадзора.

На территории больницы развернут "ковидный" госпиталь на 60 коек.

По оперативным данным, за истекшие сутки на территории РК выявлен 251 случай заражения COVID-19, в стационарах проходят лечение 1,6 тысячи человек.