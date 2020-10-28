В нацпарке Сочи котенок леопарда прошел первую вакцинацию

В Центре восстановления леопарда на Кавказе провели процедуру вакцинации котенка леопарда, который появился на свет минувшим летом. Малышу сделали прививку, определили вес и самое главное - половую принадлежность. Об этом сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

"Котенок оказался самцом, - рассказал заместитель директора по реализации программы восстановления леопарда на Кавказе нацпарка Сочи Умар Семенов. - За последние три месяца он заметно возмужал - его вес составляет чуть больше 7,5 килограмма. И уже сейчас он может за себя постоять".

По его словам, во время вакцинации малыш рычал и царапался изо всех сил, что не может не радовать: согласно методике подготовки леопарда к самостоятельной жизни в естественной среде, первый контакт с человеком должен запечатлеться в памяти маленького леопарда с негативным оттенком, образ людей у него должен стойко ассоциироваться с болью и страхом. Его пришлось подразнить.

После вакцинации и определения пола леопардам обычно выбирают клички. По традиции родившихся здесь котят называют в честь гор, рек и урочищ, расположенных в пределах исторического ареала обитания переднеазиатского леопарда на юге России.

В этот раз кличку выбирали подписчики в конкурсе "Назовем котенка вместе" в рамках марафона "Друзья переднеазиатского леопарда". За два месяца участники прислали более 500 вариантов, из которых жюри предстоит выбрать пятерку лучших для народного голосования. Оно состоится на специальной площадке для онлайн-опросов на официальном сайте npsochi.ru и страницах в социальных сетях.

Как сообщала "РГ", котенок родился 4 июля у пары леопардов, прибывших в центр из зоопарка в 2012 году. Самец Задиг и самка Андрея не первый раз приносят потомство, однако, со слов специалистов, этот котенок может быть последним или предпоследним - оба леопарда возрастные.