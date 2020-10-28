В Симферополе общественники и спортсмены-авиаторы в штыки приняли планы властей застроить аэродром "Заводское" многоэтажками нового жилого микрорайона. Чиновники называют территорию аэродрома единственной возможной площадкой для комплексной жилой застройки в столице полуострова. Ветераны и энтузиасты авиационной отрасли настаивают на сохранении аэродрома в качестве резервного и его использовании как базы малой авиации и парашютного спорта.

Взлетать охота

Тучи над аэроклубом начали сгущаться в конце 2017 года: тогда был разработан проект генерального плана Перовского сельского поселения. Согласно документу, на территории аэродрома должно было начаться строительство многоэтажных жилых домов с объектами коммерческо-делового и спортивного назначения. Для многих это решение действительно стало громом среди ясного неба, ведь еще в 2015 году Минтранс Крыма анонсировал разработку программы для малой авиации полуострова, и, как утверждал тогдашний министр Андрей Безсалов, "Заводское" стало бы технической базой для организации новых вертолетных маршрутов.

Свои виды на аэродром были и у спортсменов - авиаторов и парашютистов: в 2016 году республиканское отделение ДОСААФ разработало проект создания центра патриотического воспитания, площадкой для которого также должен был стать аэродром "Заводское". Наряду с необходимой инфраструктурой он предусматривал создание школы первоначальной летной подготовки, воздушно-десантного комплекса, ангаров для самолетов и вертолетов, вертолетной площадки и зоны для авиамоделизма. Но все эти планы так и остались на бумаге. А вот вероятность увидеть застроенный многоэтажками микрорайон "Заводское" с каждым днем становится все реальнее.

- 50 лет назад я совершила первый прыжок с парашютом в Симферопольском авиаспортклубе имени Амет-Хана Султана, на аэродроме "Заводское", мне понравилось, и я продолжила занятия парашютным спортом, - вспоминает председатель общественной организации ветеранов авиации ДОСААФ и авиационных видов спорта РК Раиса Наливайко. - В то время система ДОСААФ финансировалась государством, и у каждого желающего была возможность попробовать себя в авиационных видах спорта. Теперь же "Заводское" приглянулось застройщикам. Ветераны объединились в общественную организацию, чтобы отстаивать свои права. В 2016 году федеральным законом в РФ введен запрет на отчуждение аэродромов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, но потенциальным застройщикам этот запрет как-то удалось обойти.

Предлагаемая для застройки территория аэродрома "Заводское". Фото: Инфографика "РГ"/ Родион Косенцов

В Крыму сейчас четыре военных аэродрома и всего один гражданский, и этого, по мнению общественников и специалистов туротрасли, слишком мало для развития малой авиации и повышения туристической прилекательности региона.

- Аэропорт с такой богатой и долгой историей мог бы возродиться для малой авиации, - убежден председатель общественной организации "Курортный Крым", а в прошлом пилот авиационно-спортивного клуба Александр Бурдонов. - В России сегодня всего пять вертолетодромов, и "Заводское" могло бы пополнить этот список. Помимо обслуживания санитарных бортов он мог бы стать местом для занятий малой спортивной авиацией и подготовки мастеров спорта, пилотов и десантников-парашютистов. И место на границах Симферополя для этого самое подходящее: ведь занятия парашютным спортом должны быть у всех на виду, чтобы увлечь авиацией подрастающее поколение. Где мы будем брать "людей с крыльями", болеющих небом, если они не будут этого видеть? Авиаспорт, авиатуризм, авиашоу, обучение пилотов и парашютистов на базе авиаспортклуба имени дважды героя Амет-Хана Султана - это в том числе привлечение туристов в Крым. Застройка аэродрома уничтожает эти возможности и тем самым нанесет ущерб бюджету Крыма в будущем.

А если завтра ЧС?

Не пожелавшие называть своих имен сотрудники госпредприятия "Универсал-Авиа" рассказали "РГ", что сейчас в состоянии летной годности четыре борта, в том числе три вертолета Ми-8МТВ и один вертолет МИ-8Т. Один из них сейчас стоит на дежурстве в аэропорту Симферополя и по заказу госкорпорации "Организация воздушного движения" выполняет задачи поиска и спасения в Южной зоне авиационно-космического поиска.

"Наше предприятие планомерно уничтожают, - считают авиаторы. - Делают все, чтобы сделать его убыточным, чтобы оно прекратило свое существование. Все последние годы мы пытались оформить договор аренды земли, на которой базируется аэродром "Заводское", но нам отказали. Но такой аэродром республике нужен: с его помощью можно осуществлять патрулирование лесов, тушение лесных пожаров. Он же может быть запасным на случай чрезвычайных ситуаций, площадкой для базирования санавиации".

Отвечая на этот аргумент, сторонники застройки указывают на плачевное состояние, в котором сегодня находится аэродром. Его территория и техническая база деградировали, и, по словам советника вице-премьера правительства Крыма Юлии Смирновой, сам аэродром "Заводское" в реестр Росавиации не входит.

- Нахождение аэропорта или аэродрома в границах города усложняет жизнь предпринимателям, арендаторам и обычным гражданам, проживающим поблизости от таких площадок, - настаивает Юлия Смирнова. - Ведь у таких объектов должны быть обязательные летные пояса и территориальные границы, которые накладывают множество ограничений на использование земли. Развивать спортивную или частную авиацию в черте города небезопасно. 188 гектаров - огромная территория, которая сегодня используется максимально неэффективно. Для санавиации использовать "Заводское" бессмысленно. Ведь в случае экстренной доставки пациента счет идет даже не на минуты, а на секунды, поэтому вертолетные площадки будут появляться на территориях больниц. А техобслуживание вертолетов производят компании-производители.

Как рассказала при утверждении концепции освоения территории аэродрома главный архитектор РК Ирина Соловьева, в новом микрорайоне "Заводское" будет построена вся необходимая социальная и дорожная инфраструктура.

- Основой микрорайона будет квартальная застройка, - пояснила она. - Дома - от пяти до семи этажей. Здесь разобьют парк, благодаря чему процент озеленения территории будет соблюден. Проектируется около 10 детских садов: шесть - отдельно стоящих, четыре - встроенных на полторы тысячи мест. Три отдельно стоящих школы на 4,5 тысячи учеников. Здесь же будет построен медцентр: поликлиника на 200 посещений в смену и госпиталь на 500 коек. Появятся большой спортивный комплекс с бассейном и торговый комплекс.

Общая площадь жилого фонда нового микрорайона - 18 тысяч квартир, что обеспечит жильем более 37 тысяч человек. По мнению чиновников, это очень важно при реализации нацпроекта "Жилье", согласно показателям которого к 2024 году на полуострове должно ежегодно возводиться 1,3 миллиона квадратных метров жилой площади, то есть в два раза больше, чем сейчас.

Городская "форточка"

Но противники застройки настаивают еще и на экологическом аспекте. По их мнению, нынешнее место с точки зрения аэронавтики было выбрано неслучайно, и оно поистине уникально: аэродром расположен в естественной аэродинамической трубе, образованной двумя грядами Крымских гор, что создает благоприятную розу ветров и скорость ветра, особо важную для легкой авиации и СЛА. А для растущего мегаполиса - это еще и мощная "форточка" для проветривания.

- В розе ветров Симферополя, - поясняет председатель общественной организации "Курортный Крым" Александр Бурдонов. - 28 процентов - западный, 8-12 - юго-западный, и процентов 25-30 - северо-западный. То есть преобладающие ветра как раз идут между второй и третьей грядой гор, и через аэротрубу выдуваются смог и отходы промзон из города.

Власти успокаивают: отдельное место в проекте занимает парк-бульвар протяженностью более двух километров. "Планируется смешанная по этажности застройка. В середине квартала идет линейный парк, который без проблем пропустит любой поток воздуха, - уверяет Юлия Смирнова. А в качестве альтернативной площадки для развития малой авиации ГУПу "Универсал-авиа" власти предложили 35 гектаров земли в поселке Донское под Симферополем. По словам Смирновой, при разработке документов территориального планирования для этого участка подобран вид разрешенного использования "для нужд авиации".

"Но там необходимо с нуля создавать всю необходимую инфраструктуру, в то время как в Заводском уже есть взлетно-посадочные площадки, рулежные дорожки, грунтовая полоса для приема самолетов, которую при желании тоже можно использовать, - говорят сотрудники "Универсал-Авиа". - Нам же предлагают участок в чистом поле, вокруг которого еще только предстоит определить полетные зоны, построить полосы, ангары и инфраструктуру".

Компромиссный вариант предлагает экс-министр транспорта РК, глава Ассоциации грузовых автоперевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.

- Сначала надо предоставить авиаторам эту инфраструктуру, а уже потом заниматься вопросами реновации, - считает Цуркин. - Потому как все инвестиционные соглашения не имеют никакой юридической силы. Это просто кусок бумаги. И как только первый ковш экскаватора закопается в землю, обо всех аэроклубах забудут. Инвестор должен подготовить, построить и передать авиаторам готовый комплекс - возможно, на предлагаемой в Донском территории. Затраты на это не особо большие - вертолетные площадки, административное здание и ремонтные боксы. Если верить намерениям инвестора вложить в девелоперский проект 50 миллиардов рублей, затраты на них - просто копейки. .

Мнение

Андрей Прокудин, заместитель председателя авиационного спортивного клуба "Крым":

- Идти на участок с готовой инфраструктурой - с водой и электричеством - застройщикам конечно выгоднее. А стоимость квадратного метра складывается из трех пунктов - это место, место и еще раз место. И все разговоры о том, что строить негде, - от лукавого. Вокруг Симферополя масса заброшенных сельхозземель, которые могут быть выкуплены и использованы для строительства жилья. А таких эксплуатантов малой авиации, как "Универсал-Авиа", в Южном федеральном округе всего три, и нельзя его уничтожать. Размещение площадки малой авиации и базы парашютистов в международном аэропорту Симферополя невозможно: аэропорт не сможет остановиться и ждать, пока парашютисты отработают свое заявленное время, да и цена таких тренировок будет запредельной. Об авиамодельном спорте, которым занимаются в "Заводском", я уже не говорю. Аэродром надо сохранить, потому что он является стратегически важным резервным объектом и с точки зрения обороны, и для жизнеобеспечения в случае экстренных ситуаций. Также полуострову нужны площадки для развития малой авиации - с ангарами, топливозаправщиками, ремонтными мастерскими и пожарными машинами - в общем базой для обслуживания современных самолетов малой авиации и вертолетов. Еще в 2014 году была создана ассоциация авиаторов и пилотов Крыма, которая ставила своей задачей сохранить в исторических границах центр планерного спорта "Коктебель" и "Заводское" как аэродром. Но авиаторов, к сожалению, бросили.

Справка "РГ"

Аэродром "Заводское" появился в 1915-1916 годах для испытаний выпускаемых симферопольским филиалом завода аэропланов "Анатра". А в 1931-м здесь была создана первая в СССР школа гражданских летчиков. Благодаря этому перед Великой Отечественной войной Симферопольский авиационный спортклуб подготовил тысячи летчиков, планеристов и парашютистов. В 1943-м из его выпускников был сформирован отряд летчиков-истребителей. 11 выпускников авиаклуба стали Героями Советского Союза. Самый известный из них - дважды Герой СССР Амет-Хан Султан, 100-летие которого отмечают на полуострове в эти дни.