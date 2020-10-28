На форуме "Инфотех-2020" в Тюмени обсудят перспективы цифровой зрелости

Обращаясь с приветственным словом в режиме видео-конференц-связи к участникам форума и выставки, глава региона Александр Моор подчеркнул, что в этом непростом во всех смыслах календарном году цифровые сервисы и платформы приобрели особую значимость во взаимодействии государства, общества и бизнеса.

- Уровень цифровизации в Тюменской области достаточно высокий. Накопленный объем данных позволяет использовать разнообразные цифровые технологии, в том числе искусственный интеллект, для трансформации ключевых отраслей экономики в рамках национальных задач, которые ставит перед страной президент, - высказался Моор.

Во время официального открытия площадок областное правительство подписало ряд соглашений о сотрудничестве. Список партнеров дополнили АНО "Цифровая экономика" (компания обещает разрабатывать кейсы под конкретные задачи), Западно-Сибирское отделение ПАО "Сбербанк", ООО "Башни. Урал", Государственный аграрный университет Северного Зауралья.

Тюменский "Инфотех" собирается по принципу мультипродукта: под его эгидой проходят чемпионаты и конкурсы для детей и юношества в сфере IT, разворачиваются панельные дискуссии, выстраиваются диалоговые площадки, на авторских лекциях озвучиваются идеи федеральных спикеров относительно информационной безопасности, управления данными, новейшего программного обеспечения.

Еще накануне форума директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич отметила, что впервые сопутствующая "Инфотеху" выставка электронных достижений частных корпораций и государственных ведомств массового зрителя будет ждать в онлайн-формате.

- На портале infotex72.ru закреплена карта. Кликая на имя каждого экспонента, можно получить доступ к уникальным материалам, - рассказала Рудзевич.

Вживую же с разработками местных и специально прибывших на выставку компаний удалось познакомиться заместителю губернатора Владимиру Сысоеву и главе Тюмени Руслану Кухаруку. Им представили новшества уже известной системы "Умный город", проект цифровой школы, модель по анализу КТ, нейросети для госуправления и бизнеса. Отдельного внимания здесь заслуживает идея умной остановки общественного транспорта: современный интерактивный объект с функцией просмотра движения транспорта, ближайших туристических объектов, кнопкой вызова такси и экстренных служб и, конечно, системой видеонаблюдения, позволит горожанам экономить время, самый ценный на сегодняшний день ресурс, и оставаться в безопасности.

На официальном старте форума чиновники и бизнесмены по традиции чествовали активную молодежь - финалистов чемпионата по робототехнике и программированию на Кубок губернатора и конкурса "Моя IT-идея" (с каждым годом их становится все больше!). Среди лучших проектов эксперты выделили "Умную систему пожаротушения лесного массива", "Умный колледж", "Детектор внимания при езде на автомобиле", "Устройство безопасности в помещении", "Учебные стенды для изучения Arduino". Отдельной благодарности удостоилась разработка Маргариты Кадочниковой "Робот-логопед" (о ней "РГ" писала ранее).

В области перспективных идей обладателями первых мест стали Арина Фролова (девочка представила приложение для смены цветовой палитры в телефоне "Радуга-дуга"), Александр Русаков и Георгий Шарухо (мальчики предложили автономного робота для посадки растений), Глеб Крыжановский (подросток продвигает игру по развитию скорости реакции человека).

Одним из знаковых мероприятий первого дня работы форума стоит назвать и панельную дискуссию "Цифровая трансформация". В ее рамках спикеры особое внимание уделили такой теме, как цифровая зрелость в госуправлении, образовании, здравоохранении, транспорте, логистике. Владимир Сысоев напомнил коллегам, что до конца текущего года все субъекты РФ должны защитить готовый проект под общим названием "Центр управления регионом". Тюменская область в работу его запустит уже 15 ноября.

- Все это делается для того, чтобы помочь гражданам менее чем за 10 дней решать насущные вопросы. То есть мы должны примерно в три раза увеличить скорость оказания услуг и выйти на новое качество жизни, - прокомментировал Сысоев.

Гость форума, представитель АНО "Цифровая экономика", Александр Зорин добавил, что в идеале еще перевести бы и все сделки по госимуществу в Интернет на специальную платформу.

Алексей Райдер, заместитель губернатора Тюменской области, руководитель регионального департамента образования и науки, про цифровую зрелость говорил применительно к местным педагогам.

- Конечно, в цифровых форматах быстрее всего ориентируются современные дети, но учителя никак не должны от них отставать, а месяц март показал, что тут есть над чем работать. В течение двух недель осенних каникул они как раз этим и займутся. Уметь в живой урок добавлять электронный компонент очень важно, - уверен Райдер.

Мэр Тюмени Руслан Кухарук считает, что ключевой задачей каждого муниципалитета должно стать создание своего цифрового двойника - с инженерными коммуникациями, важными соцобъектами, транспортной системой и так далее. Именно такой продукт, по мнению главы города, направлен на создание комфортных условий жизни населения.

На второй день работы форума "Инфотех" ожидается участие в дискуссиях губернатора Александра Моора. Следите за нашими материалами.