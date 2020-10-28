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28.10.2020 12:01
Рубрика: Общество

Роскомнадзор потребовал от иностранных компаний прекратить цензуру СМИ РФ

Текст: Александр Проценко

Роскомнадзора направил в адрес компаний Facebook, Twitter и Google повторные требования прекратить цензуру российских СМИ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Захарова: Российские СМИ подвергаются цензуре за рубежом

В заявлении отмечается, что суд Таганского района столицы 22 октября признал актом цензуры граничение компанией Google доступа россиян к фильму "Беслан", размещенному на видеохостинге YouTube. "В связи с этим Роскомнадзор направил уведомления в адрес компаний Facebook, Twitter и Google о принятом судом решении и повторные требования прекратить цензуру российских СМИ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Google, Facebook и Twitter в общей сложности блокируют доступ к материалам около 20 отечественных СМИ, в числе которых РИА Новости, "Россия-1", Russia Today, Sputnik.

Ранее Роскомнадзор представил на рассмотрение Госдумы и Совета Федерации предложения по борьбе с цензурой российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний. Ведомство обратило внимание законодателей, что в зарубежных компаниях требования о прекращении цензуры игнорируют.

Фото: iStock
Роскомнадзор сообщил о росте числа фейков в соцсетях

В последнее время также зафиксирован рост распространения фейков на принадлежащих корпорациям площадках. В частности, в YouTube выявлено 278 ссылок на содержащие недостоверную информацию материалы, в Instagram зафиксировано 35 таких случаев, в Facebook- 31, а на страницах аккаунтов Twitter - 22.

Роскомнадзор прежде уже призывал иностранных партнеров вместе бороться с пиратством в рамках закона о защите правообладателей. В офисы компаний направили письма с просьбой сообщить контакты для оперативного взаимодействия при исполнении судебных решений в рамках закона.

Общество СМИ и соцсети Правительство Минцифры Роскомнадзор Компании Информационные технологии Facebook Компании Информационные технологии Google Компании Информационные технологии Twitter

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