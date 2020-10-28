На ранних стадиях лечение меланомы сводится к небольшой операции по удалению первичной опухоли. Если же диагноз ставится с запозданием, велики шансы, что болезнь будет носить хронический характер - станут появляться метастазы.

Меланома тем и опасна, что это агрессивное, склонное к метастазированию заболевание - метастазы могут образовываться в большом количестве и распространяться в разные органы - легкие, кости, головной мозг. Вот почему онкологи не устают повторять, насколько важна ранняя диагностика.

"Разница всего в несколько миллиметров в размере опухоли определяет и прогноз болезни, и судьбу пациента, - поясняет врач-онколог ФГБУ НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, старший научный сотрудник отделения хирургических методов лечения (онкодерматологии) Игорь Самойленко. - В этом, собственно говоря, особенность меланомы. Для других видов опухолей - базальноклеточного или плоскоклеточного рака - это не так критично. Но в случае с меланомой шансы у больного пережить после постановки диагноза 10 лет различаются почти в два раза, если размер опухоли отличается на несколько миллиметров".

Финальный диагноз - это всегда диагноз, подтвержденный морфологическим исследованием. Хирург берет кусочек кожи с родинкой и дальше его отправляют под микроскоп.

"В большинстве случаев рекомендуется тотальное удаление новообразования с захватом здоровой кожи - это так называемая эксцизионная биопсия, - поясняет Самойленко. - Для многих пациентов это становится излечивающий процедурой, которая не потребует дополнительных вмешательств".

У некоторых больных может потребоваться еще один этап хирургического вмешательства - так называемая биопсия сигнальных лимфоузлов. Ее выполняют для того, чтобы понять, насколько распространилась опухоль, какова вероятность, что уже есть метастазы.

"Если в лимфоузле обнаружены микрометастазы, мы предлагаем сегодня, и это в тренде мировых рекомендаций, профилактическое лечение с помощью современных лекарственных препаратов, - говорит Игорь Самойленко. - Это уменьшает риск распространения злокачественных клеток за пределы узла".

В последние несколько лет, как говорят онкологи, в лечении меланомы произошел прорыв. Появились новые способы лечения инновационными высокоэффективными препаратами взамен ранее применявшейся химиотерапии.

Первая группа таких лекарств - таргетная (от target - "цель"), когда препарат прицельно воздействует на определенную мишень в опухолевой клетке. При этом, в отличие от традиционной "химии", не повреждаются здоровые клетки.

Второй метод, вторая группа лекарств - иммунноонкологические. Они воздействуют не на сами опухолевые клетки, а взаимодействуют с иммунной системой организма. Дело в том, что злокачественные клетки обладают способностью "маскироваться", "прятаться" от нашего иммунитета, а иммунные лекарства способны эту "маскировку" разрушить. Благодаря действию таких лекарств иммунная система становится способна обнаруживать опухолевые клетки и самостоятельно их уничтожать.

Вопрос обеспечения лекарственными препаратами находится под контролем Минздрава России. Для лечения пациентов дневных и круглосуточных стационаров в 2020 году выделено 120 миллиардов рублей и запланировано выделить в 2021 году 140 миллиардов рублей.

Справка

Распространенность меланомы сегодня достигает 4-5 случаев на 100 тысяч населения, это пятый по распространенности тип рака. Количество выявленных случаев заболевания продолжает увеличиваться - это связано и с улучшением диагностики, и выявлением меланомы на ранней стадии. Но также играет роль неправильное поведение россиян на солнце - мы не привыкли защищать кожу от ультрафиолета, даже когда отправляемся на море в южные страны, туда, где солнце намного агрессивнее, чем в привычных нам северных широтах.

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