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28.10.2020 07:00
Рубрика: Дороги

Стали известны города, где испытают "умные дороги"

Текст: Ирина Алпатова
Снизить количество ДТП и пробок помогут новые "умные технологии" в трех городах России. В 2021 году испытания телематической платформы "Автодата" пройдут в Перми, Красноярске и Калининграде. О подготовке эксперимента "РГ" сообщили в НТИ "Автонет".
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Платформа "Автодата" необходима для формирования в России "умных дорог", основная идея которых - свести к минимуму пробки и аварии, сделать перемещение удобным как для автомобилистов, так и для пешеходов. На нее будет собираться вся информация с российских автомобилей. Процесс может занять примерно два-три года.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Первые эксперименты проведены в Самаре, Курске и Волгограде. Сейчас идет второй этап внедрения платформы. Новыми участниками экспериментов станут в 2021 году Пермь, Красноярск и Калининград. Испытания будут проходить на выделенных пилотных участках с использованием технологии передачи данных V2X, которые позволяют автомобилям обмениваться информацией с дорожной инфраструктурой и между собой. В ближайшие годы такие бортовые передатчики планируется устанавливать на все автомобили.

В рамках экспериментов будут опробованы технологии "умных" пешеходных переходов, которые начинают мигать в темное время суток при появлении на них человека, "зеленой волны", когда светофоры подстраиваются под трафик, информирование водителей об опасных участках на дороге и так далее.

"Полный перечень сценариев еще предстоит отработать с областными транспортными ведомствами, - рассказали в НТИ "Автонет". - В настоящий момент мы проводим анализ информации о ДТП, пробок и других данных улично-дорожной сети".