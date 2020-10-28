Указ губернатора Свердловской области от 28 октября 2020 года № 594-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, 12.10.2020 № 541-УГ и от 26.10.2020 № 589-УГ, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Запретить на территории Свердловской области в период с 23 часов до 6 часов:

1) проведение зрелищно-развлекательных мероприятий;

2) оказание услуг общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений организаций общественного питания, доставки заказов, деятельности организаций общественного питания, обеспечивающих круглосуточное питание работников организаций, а также организаций общественного питания, расположенных в аэропорту "Кольцово", на железнодорожных вокзалах и автовокзалах).";

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Жителям Свердловской области при нахождении в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (санитарно-гигиенические маски, респираторы), а также соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (далее - социальное дистанцирование), за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Установить, что посещение жителями Свердловской области мест массового пребывания людей, общественного транспорта, такси, парковок, лифтов без использования индивидуальных средств защиты дыхательных путей не допускается.

Под местом массового пребывания людей в настоящем указе понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек.";

3) пункт 6 после части первой дополнить частью следующего содержания:

"В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанцирования собственникам и иным законным владельцам помещений, предназначенных для предоставления услуг общественного питания, и организациям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлять оказание соответствующих услуг при условии оснащения рабочих и (или) посадочных мест защитными экранами или зонирующими перегородками.".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев







