Tesla вложит в свое развитие 12 млрд долларов

Американский производитель электромобилей Tesla обновил инвестиционный план. Теперь компания планирует вложить в собственное развитие 12 млрд долларов всего лишь за двух будущих года. Средства пойдут на новые модели и строительство завода по выпуску батарей.

На конференции после публикации финансового отчета за 3 квартал 2020 года финансовый директор Tesla Захари Киркхорн заявил, что компания увеличит планируемые капвложения в собственное развитие.

В 2021 и 2022 годах автопроизводитель будет инвестировать по 6 млрд долларов вместо изначально планировавшихся 4,5 млрд долларов. Такое решение связано с позитивным финансовым результатом за 3 квартал 2020 года - обороты и чистая прибыль оказались значительно выше планировавшихся.

Инвестиции направят на увеличение объемов выпуска кроссовера Model Y, строительство новых заводов на трех континентах, разработку батарей нового типа, расширение модельной линейки и другие проекты.

Согласно плану, в 2022 году Tesla будет обладать мощностями по выпуску 2 млн автомобилей в год. Напомним, что по результатам 2020-го компания впервые в своей истории планирует выпустить за год 500 тысяч автомобилей.