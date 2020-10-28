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28.10.2020 05:30
Рубрика: В мире

Трамп заявил о завидующих военной мощи США странах мира

Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Разные страны завидуют американским вооружениям. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп на встрече со сторонниками в штате Висконсин.

Фото: REUTERS/CARLOS BARRIA
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По его словам, власти США инвестировали 2,5 триллиона долларов в свои вооруженные силы, пишет ТАСС. У Америки лучшая военная техника на планете, заверил собравшихся Трамп, отметив, что его стране якобы завидует весь мир.

С подобными утверждениями хозяин Белого дома выступал и ранее. На прошлой неделе на митинге в Аризоне он заявил, что США модернизировали свое ядерное оружие до "недостижимого уровня".

Между тем, американские специалисты не раз уже признавали, что страна отстала от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия. Так, глава Пентагона Марк Эспер в декабре прошлого года отметил, что США оказались в этой сфере "в роли догоняющего".

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