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Рубрика: В мире

Трамп: США модернизировали ядерное оружие до недостижимого уровня

Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

Соединенные Штаты модернизировали свое ядерное оружие до недостижимого уровня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Аризоне.

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По его словам, Вашингтон вложил 2,5 триллиона долларов в развитие вооруженных сил, и у США сейчас "лучшая техника" в мире, цитирует ТАСС. Страна располагает новыми ракетами, снарядами, кораблями, танками, истребителями F-35 и танкерами. "У нас есть все", - заверил хозяин Белого дома. Он также похвастался американскими гиперзвуковыми ракетами.

Напомним, весной Трамп заявил, что в США разрабатывают некую "супер-пупер-ракету", чтобы опередить военных конкурентов, включая Россию и Китай. На прошлой неделе американский лидер объявил, что у США теперь есть гиперзвуковые ракеты. Ранее в Пентагоне неоднократно признавали, что страна отстала от Москвы и Пекина в производстве гиперзвукового оружия.

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