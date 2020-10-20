Трамп: США модернизировали ядерное оружие до недостижимого уровня

Соединенные Штаты модернизировали свое ядерное оружие до недостижимого уровня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в Аризоне.

По его словам, Вашингтон вложил 2,5 триллиона долларов в развитие вооруженных сил, и у США сейчас "лучшая техника" в мире, цитирует ТАСС. Страна располагает новыми ракетами, снарядами, кораблями, танками, истребителями F-35 и танкерами. "У нас есть все", - заверил хозяин Белого дома. Он также похвастался американскими гиперзвуковыми ракетами.

Напомним, весной Трамп заявил, что в США разрабатывают некую "супер-пупер-ракету", чтобы опередить военных конкурентов, включая Россию и Китай. На прошлой неделе американский лидер объявил, что у США теперь есть гиперзвуковые ракеты. Ранее в Пентагоне неоднократно признавали, что страна отстала от Москвы и Пекина в производстве гиперзвукового оружия.