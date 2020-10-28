В центре в Риме задержаны 12 протестующих после нападений на полицию

Полиция применила водометы для разгона демонстрантов в центре Рима, задержаны 12 человек. Всего же на площади Пьяцца-дель-Пополо собралось около 300 человек, выступающих против новых мер правительства в рамках борьбы с коронавирусом. Протестующие кидали в стражей порядка взрывпакеты и дымовые шашки, поджигали мусорные контейнеры. Днем ранее аналогичные столкновения произошли в Милане и Турине, пишет РИА Новости.

Напомним, 26 октября в Италии вступили в силу новые ограничительные меры. Они включают запрет на работу заведений общественного питания после шести часов вечера. Также были закрыты кинотеатры и концертные залы. До 24 ноября приостановили работу тренажерные залы, бассейны, оздоровительные и спа-центры.