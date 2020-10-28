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28.10.2020 17:06
Рубрика: Российский автопром

В Германии продают пластиковый внедорожник "Сталкер" из России

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.facebook.com/dimitri.schwab.1 Фото: www.facebook.com/dimitri.schwab.1
Фото: www.facebook.com/dimitri.schwab.1

Российский мелкосерийный внедорожник "Апал-21541 Сталкер" на агрегатах Lada 4x4 (классическая "Нива") неожиданно "засветился" в Германии - оказывается, партию таких машин приобрела фирма Made in Russia Gmbh, которая специализируется на "сером" импорте российских автомобилей в ФРГ и Австрию.

Фото: https://vk.com/tlt_st
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"Сталкер" в спецификации для Германии не отличается от машины для внутреннего рынка. Однако там модель носит другое имя - Apal Jager, второе слово переводится как "охотник".

На распространенных фото запечатлено восемь таких внедорожников на площадке возле дилерского центра Made in Russia Gmbh в Германии. Все они черного цвета, но различаются комплектацией - у некоторых экземпляров силовой передний бампер из стали и легкосплавные колесные диски.

В базовой комплектации "Сталкер" в Германии стоит 19 990 евро (1,83 млн рублей). Для сравнения в России такой автомобиль предлагают за 1,2 млн рублей.

"Сталкер" запустили в производство летом 2019 года, в сентябре 2020 года производство автомобиля приостановили. Его собирала "ВИС-Авто", но заказчиком выступала фирма "Апал", основной профиль деятельности которой - производство изделий из пластика и композитных материалов. ОТТС на "Сталкер" позволял выпустить 150 таких автомобилей, однако реально собрали лишь около трех десятков машин.

Фото: www.instagram.com/uazrussia/
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"Сталкер" построен на агрегатах Lada 4x4 (классическая Нива), у него трехдверный кузов каркасно-панельной конструкции, где несущая "клетка" сварена из стальных труб стандартного прямоугольного сечения, а наружные панели отформованы из АБС-пластика.

Этот внедорожник был создан еще в начале нулевых, его несколько раз пытались запустить в мелкосерийное производство, но из-за нехватки финансов проект заморозили. Перезапустить его решили в 2016 году при помощи "ВИС-Авто".

Длина, ширина и высота "Сталкера" составляют 3550, 1646 и 1751 мм соответственно. Автомобиль оснащен стандартным 1,7-литровым бензиновым мотором и полноприводной трансмиссией от Lada 4x4.