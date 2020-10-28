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28.10.2020 06:00
Рубрика: Общество

В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе

Текст: Ольга Игнатова
Сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября. В связи с празднованием Дня народного единства четвертое ноября (среда) будет выходным днем.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Таким образом, как напомнили "Российской газете" в Роструде, в первую неделю ноября рабочими будут четыре дня - 2 и 3 ноября, а также 5 и 6 ноября. "Поскольку вторник, 3 ноября, является предпраздничным рабочим днем, его продолжительность сокращается на один час", - уточнили в Роструде.

Фото: Юрий Снегирев
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Следующий праздник - это уже всеми любимый Новый год. В постановлении от 10 октября 2020 года, подписанным премьер-министром России Михаилом Мишустиным, говорится, как мы будем отдыхать в 2021 году.

Так, новогодние каникулы 2021 года продлятся 10 дней - с 1 по 10 января. Четыре дня ожидают россиян на празднование Дня народного единства (с 4 по 7 ноября) и по три дня в связи с празднованием Дня защитника Отечества (с 21 по 23 февраля), Международного женского дня (с 6 по 8 марта), Дня России (с 12 по 14 июня) и на майские праздники (с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая). Правда, неделя, предшествующая 23 февраля, будет шестидневной. 31 декабря станет выходным.

Ну а 31 декабря нынешнего года по закону является рабочим днем.

Общество Ежедневник Праздники Правительство Минтруд Роструд

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