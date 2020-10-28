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28.10.2020 14:10
Рубрика: Экономика

В Ростуризме сообщили о запуске новых чартеров по России

Текст: Евгений Гайва
Этой зимой и в предстоящий летний сезоны в регионы России будут запущены новые чартеры, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

"Среди новых направлений, куда мы запустим чартеры в зимний сезон, на новогодние праздники, - Шерегеш в Кемеровской области. Это регион, где почти 300 дней в году снег, много событийных мероприятий, уже есть развитая инфраструктура. Также это Мурманская область, "русская Арктика", Вологодская область - Великий Устюг, родина Деда Мороза", - сказала Догузова в ходе онлайн пресс-конференции в агентстве "Интерфакс".

Фото: Елена Верещака/ТАСС
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Кроме того, зимой продолжит действовать программа туров на Байкал, чартерные рейсы отправятся в феврале.

На лето 2021 года также планируется запустить чартерную программу с туроператором TUI. Чартерные рейсы будут выполняться в Татарстан, Кавказские Минеральные Воды, на Алтай.

Как подчеркнула глава Ростуризма, запуск новых чартерных рейсов по России совпадает со вторым этапом программы туристического кешбэка. Благодаря этому растет доступность отдыха внутри страны.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минэкономразвития Ростуризм Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад СФО Кемеровская область СЗФО Мурманская область СЗФО Вологодская область

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