В Ростуризме сообщили о запуске новых чартеров по России

Этой зимой и в предстоящий летний сезоны в регионы России будут запущены новые чартеры, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Среди новых направлений, куда мы запустим чартеры в зимний сезон, на новогодние праздники, - Шерегеш в Кемеровской области. Это регион, где почти 300 дней в году снег, много событийных мероприятий, уже есть развитая инфраструктура. Также это Мурманская область, "русская Арктика", Вологодская область - Великий Устюг, родина Деда Мороза", - сказала Догузова в ходе онлайн пресс-конференции в агентстве "Интерфакс".

Кроме того, зимой продолжит действовать программа туров на Байкал, чартерные рейсы отправятся в феврале.

На лето 2021 года также планируется запустить чартерную программу с туроператором TUI. Чартерные рейсы будут выполняться в Татарстан, Кавказские Минеральные Воды, на Алтай.

Как подчеркнула глава Ростуризма, запуск новых чартерных рейсов по России совпадает со вторым этапом программы туристического кешбэка. Благодаря этому растет доступность отдыха внутри страны.