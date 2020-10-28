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В трейлере 7 сезона Apex Legends показали новую карту

Текст:   Богдан Бобров
28.10.2020,  
18:21
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Издательство Electronic Arts и студия Respawn Entertainment представили трейлер нового - седьмого по счету - сезона игры Apex Legends.

Можно по-разному относиться к этой королевской битве, но спорить с тем, что по ней выпускают шикарные синематики, очень сложно.

В видео геймерам впервые показывают новую карту "Олимп", а также демонстрируют боевые навыки нового персонажа - доктора Мэри Сомерс, более известную под псевдонимом "Хорайзен". Ранее игроков знакомили с ней в отдельном трогательном ролике.

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Напомним, 4 ноября - со стартом нового сезона - Apex Legends также будет запущена на платформе Steam с эксклюзивными бонусами.

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