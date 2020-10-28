Водитель пикапа остановился и утопил Tesla Model 3 в выхлопах

Не все люди готовы мириться с тем, что в будущем на дорогах не останется машин с двигателями внутреннего сгорания. И среди них есть те, кто пытается "насолить" владельцам электрокаров экстремальными способами.

Drive Tesla Canada опубликовала видео, в котором водитель пикапа намеренно сбрасывает скорость практически до полной остановки перед Tesla Model 3 и начинает неистово газовать, создавая непроницаемую завесу из канцерогенов и других продуктов сгорания дизеля.

В Северной Америке также наблюдается тенденция перепрошивки блока управления двигателем, которая увеличивает количество поступаемого в цилиндры топлива и, соответственно, количество производимых выбросов. Не исключено, что пикап, загазовавший Tesla Model 3 в сегодняшнем видео, имеет нестандартную программу работы мотора.