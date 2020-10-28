Если автомобиль пострадал из-за ямы на дороге, долгие судебные споры ни к чему. Владелец дороги, или дорожные службы, отвечающие за ее состояние, должны компенсировать ущерб по судебному приказу. Такой подход значительно упростит жизнь автовладельцев, считают депутаты, которые внесли в Госдуму соответствующий законопроект.

К сожалению, несмотря на национальные проекты, ямы на дорогах остаются. И в них с некоторой периодичностью попадают автомобили. В большинстве случаев такое попадание обходится пробитым колесом, погнутым диском. Нередки и более серьезные повреждения: мятое крыло, вырванная с корнем подвеска. И сентенции о том, что надо внимательнее быть за рулем, тут не подойдут. Ям на дорогах, которые могут причинить такие повреждения автомобилю, быть не должно. Это даже в ГОСТ прописано.

Из-за нарушений требований по эксплуатации дорог люди погибают. По данным ГИБДД, за девять месяцев этого года произошло 37 613 ДТП, на месте которых зафиксированы нарушения обязательных требований к эксплуатационному состоянию дорог. В этих авариях погибли 3746 человек. Причем если количество аварий по этой причине снизилось на 6,7 процента, то число погибших в них выросло на 6 процентов. Ранения получили 47 516 человек. И это только аварии с пострадавшими.

Во всех этих случаях пострадавшие имеют полное право на компенсацию материального ущерба, а также на моральный ущерб.

Однако, как правило, люди не спешат обращаться к дорожникам с требованием компенсации. Это долго и сложно. Необходимо обращаться в суд, а потом проходить все его стадии. Добровольно дорожники выплачивают, когда на них заведено уголовное дело.

Более 37,6 тысячи аварий с пострадавшими произошло с начала года из-за ­несоблюдения требований по эксплуата­ции дорог, в том числе из-за ям

Характерный случай произошел в Рязанской области. Там из-за ямы на дороге погиб водитель. Его семья не только получила компенсацию, вся дорога, которая только из ям и состояла, была экстренно отремонтирована.

Но, как правило, ответственные за содержание дороги всеми правдами и неправдами стараются денег не платить. Судебные процессы затягиваются на годы по формальным причинам.

Простой способ взыскания ущерба предложила группа депутатов. Они предлагают делать это судебным приказом. Судебный приказ удобен тем, что для случаев, на которые он распространяется, достаточно заявить требование. Заявление рассматривает мировой судья без вызова сторон. И в течение пяти дней выносит приказ.

По истечении 10 дней приказ вступает в силу, если он не был обжалован. И уже с ним можно обращаться в банк, где обслуживается организация, отвечающая за состояние дороги, или к судебным приставам.

Сейчас возможность обратиться за судебным приказом есть только по сделкам, удостоверенным нотариусом или совершенным в простой письменной форме. Также этот обязательный для исполнения документ выдается при взыскании с граждан недоимок, сборов и других обязательных платежей. Распространяется возможность получения приказа по алиментам или не выплаченной зарплате. Именно этот список депутаты предлагают пополнить требованием о взыскании имущественного вреда, причиненного в результате ДТП по причине несоответствия автомобильных дорог условиям безопасности дорожного движения.

Но отменить такой приказ тоже несложно, достаточно заявления об его отмене. Можно даже без указания причины. Такое заявление - безусловное основание для отмены приказа. Определение об отмене судья направляет сторонам. При его отмене остается только обычное исковое производство.

Часто те, в отношении кого вынесен судебный приказ, не успевают по срокам его отменить. Информация о его вынесении может прийти с опозданием. Этим, кстати, активно пользуются мошенники. Но автовладельцам принятие таких поправок было бы во благо. Для упрощения получения компенсации ущерба с дорожников.