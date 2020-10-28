За неделю коронавирус выявили у 500 тысяч американцев

Власти США сообщили о рекордном числе инфицированных коронавирусом. За неделю SARS-CoV-2 выявили у 500 тысяч человек, пишет New York Times. При этом не помогают новые ограничительные меры, которые вводят на уровне штатов. Среди них - введение комендантского часа в некоторых городах, запрета на принятие пищи в помещениях кафе, ресторанов и баров.

Как ранее писала "Российская газета", в мире за минувшие семь дней коронавирус обнаружен у 2,8 миллиона человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, число подтвержденных случаев заражения выросло на 16 процентов по сравнению с предыдущей неделей, а смертность - на 8 процентов.